Минкомсвязи выступило против запрета публикаций о преступлениях подростков

Минкомсвязи не поддерживает предложение Генпрокуратуры о запрете на публикации СМИ о преступлениях, совершенных подростками. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Волин, передает ТАСС.

"Считаем, что набор запретов и ограничений уже более чем избыточный, и с запретами пора остановиться. А надежда на то, что если мы о чем-то не пишем, то этого и не происходит, означает борьбу с зеркалом, а не причиной, и очень похожа на страусиную позицию", - объяснил Волин.

Накануне начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры Марина Зайцева предложила запретить СМИ писать о преступлениях подростков. По ее мнению, это позволит не провоцировать подростковые преступления. Надзорное ведомство предложило Минкомсвязи внести соответствующие поправки в законодательство о СМИ. "Нельзя рассказывать о способах, как и что происходило с несовершеннолетними", - заявила Зайцева.

Как отмечал представитель главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник, подростковые преступления становятся все более жестокими. "Я говорю об увеличении числа тяжких и особо тяжких преступлений", - пояснил Колесник.

"Мы ежегодно более 10 лет отмечаем сокращение (подростковой) преступности, но вместе с тем последние 2-3 года отмечается жестокость их поведения. Я говорю об увеличении числа тяжких и особо тяжких преступлений", - заявил он. Число особо тяжких преступлений подростков в 2018 году выросло на 7,2%, тяжких - на 3%.

По мнению Колесника, этому способствует влияние интернета. "Большое количество сайтов оказывают существенное влияние на поведение подростков", - сказал он.

Представитель МВД уточнил, что в этом году в России было заблокировано более 25 тысяч сайтов с негативной информацией для подростков, однако они вновь возникают "как грибы", в итоге блокировка не дает желаемого результата.

Сегодня уже действуют запреты на распространение в СМИ детской порнографии, информации об изготовлении и получении наркотиков, информации о способах совершения самоубийств.