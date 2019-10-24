Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил сестрам Хачатурян на два месяца запрет на определенные действия.

Этот срок продлен до 28 декабря и подразумевает запрет на ночные прогулки, кроме того, девушки должны своевременно являться к следователю и в суд.

Само заседание прошло в закрытом режиме, так как в материалах делах содержатся данные о преступлении против половой неприкосновенности обвиняемых. Расследование дела закончено, сейчас сестры Хачатурян и их адвокаты знакомятся с 30 томами уголовного дела. Им предъявлено обвинение в убийстве отца, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

В то же время, по данным следствия, убийство было спровоцировано действиями самого Михаила Хачатуряна. Защита сестер настаивает, что они действовали в рамках необходимой обороны, спасаясь от многолетнего насилия со стороны отца. Экспертиза подтвердила факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми. Тем не менее, по обвинению в убийстве им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.