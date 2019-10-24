Новости

Матвиенко предложила доработать правила госзакупок для социального питания 14:13
В затерянном городе найден троянский объект 14:10
На Урале сконструируют цифровой ГОК будущего 14:09
Пожилой тюменец скончался в холле поликлиники 14:04
Премьеры ЕАЭС подпишут соглашение об операциях с драгметаллами 13:58
Младенческая смертность в Подмосковье снизилась вдвое 13:57
Чеченские водители наезжают самые большие пробеги 13:55
Матвиенко поддержала инициативу об ответственности банков при госзакупках 13:53
Ратифицировано соглашение в рамках СНГ на случай ядерных аварий 13:51
Мэром Симферополя захотели стать девять человек 13:50
Тюменские онкологи рискнули и спасли пациентку с кровотечением и опухолью 13:43
В Перми пройдет юбилейный конгресс ученых-юристов 13:40
Сечин: Спрос на нефть будет расти 13:39
Госдума согласилась с непризнанием комиссии в рамках Женевских конвенций 13:37
В Бурунди готовы поставлять африканский кофе в Крым 13:37
Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева 13:34
Сбербанк прокомментировал информацию об утечке данных клиентов 13:31
Южноуралец засудил соседку за курение на лоджии 13:31
Чеченские водители больше всех в России ездят за рулем 13:31
В Московском регионе объявили "желтый" уровень опасности из-за тумана 13:27
Астраханский "пират" выплатит более миллиона рублей штрафа за торговлю 13:27
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей 13:27
В Египте российских зенитчиков переоденут в шорты 13:26
Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки 13:25
В Окленде пожарные третий день не могут потушить офисное здание 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
24.10.2019 13:25
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил сестрам Хачатурян на два месяца запрет на определенные действия.

Этот срок продлен до 28 декабря и подразумевает запрет на ночные прогулки, кроме того, девушки должны своевременно являться к следователю и в суд.

Само заседание прошло в закрытом режиме, так как в материалах делах содержатся данные о преступлении против половой неприкосновенности обвиняемых. Расследование дела закончено, сейчас сестры Хачатурян и их адвокаты знакомятся с 30 томами уголовного дела. Им предъявлено обвинение в убийстве отца, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

В то же время, по данным следствия, убийство было спровоцировано действиями самого Михаила Хачатуряна. Защита сестер настаивает, что они действовали в рамках необходимой обороны, спасаясь от многолетнего насилия со стороны отца. Экспертиза подтвердила факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми. Тем не менее, по обвинению в убийстве им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов
СМИ назвали российский "секрет обеспечения мира"