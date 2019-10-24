Муж актрисы Зои Дешанель подал на развод

Кадр из фильма "Мост в Терабитию" (2006). Фото: kinopoisk.ru

Разрыв 39-летней американской актрисы и певицы Зоуи Дешанель и ее второго мужа, 47-летнего кинопродюсера Джейкоба Печеника, ранее официально объявивших, что расстались после четырех лет отношений, вышел на финальную прямую.

Как сообщает TMZ, Печеник подал документы на развод во вторник, в качестве причин к расторжению брака указав в документах "непримиримые разногласия".

Уточнено, что Печеник попросил суд оформить совместную опеку над двумя детьми теперь уже бывших супругов - дочерью Элси и сыном Чарли.

Зоуи Клэр Дешанель родилась 17 января 1980 года в Лос-Анджелесе. Дебютировала в кино в 1999 году - в "Докторе Мамфорде".

Среди других работ: "Почти знаменит", "Эльф", "Автостопом по галактике", "Любовь и прочие неприятности", "Мост в Терабитию", "500 дней лета", сериалы "Новенькая", "Бруклин 9-9" и "Косяки". Выпустила четыре сольных альбома.

Дешанель и Печеник встретились на съемочной площадке музыкальной комедии Барри Левинсона "Рок на Востоке" с Биллом Мюрреем и Брюсом Уиллисом, где Джейкоб был продюсером.