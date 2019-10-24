На форуме "Россия - Африка" заключено соглашений на 800 млрд рублей

Более 50 соглашений на сумму, превышающую 800 миллиардов рублей (чуть более 10 млрд долларов) было подписано в Сочи в ходе форума "Россия - Африка", сообщил советник президента РФ Антон Кобяков.

Впрочем, встречи продолжаются, и Кобяков не исключил, что соглашений может быть и больше.

"В целом более 104 иностранных государств и территорий направили на наш экономический форум своих представителей. На форуме были представители и делегации США, Великобритании, Франции, Австралии, Канады. В общей сложности свыше шести тысяч участников собрал экономический форум "Россия - Африка", - перечислил советник президента.

"Мы подготовили совместно с Министерством экономического развития карту компетенций России для Африки. Это такое информационно-аналитическое программное обеспечение, в подготовке которого участвовало более 170 российских компаний и организаций. Мы туда обобщили около 300 предложений по направлению медицины, недропользованию, цифровому государству, образованию, транспортной инфраструктуре, энергетике, сельскому хозяйству. Такая карта компетенций будет функционировать все время до следующих африканских мероприятий", - также сообщил Кобяков.