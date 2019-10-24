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24.10.2019 14:16
Рубрика: В мире

На Украине продолжает снижаться уровень доверия к Зеленскому

Текст: Александр Саможнев

Уровень доверия населения к президенту Украины Владимиру Зеленскому снизился за две недели на 4,5 процента, составив 66 процентов, свидетельствует представительный опрос социологической группы "Рейтинг".

Фото: instagram.com / ciboxo
Зеленский привел во власть очередного комика

По оценкам экспертов, прежде всего, идет речь о слабом продвижении вопроса об урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Зеленский сделал достижение мира на Донбассе одним из главных пунктов предвыборной кампании на президентских выборах. Однако, как оказалось, мирные инициативы со стороны Киева до сих пор буксуют.

В актив президент записал себе обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией в сентябре текущего года. Наблюдатели расценили это как начало мирного процесса. Однако затем провокация националистов, не позволившая провести согласованный с ОБСЕ отвод войск и вооружений от линии разграничения у населенных пунктов Золотое и Петровское, это впечатление смазала.

Кроме того, согласно октябрьскому опросу, высокий уровень доверия имеет церковь (56%). Общественным организациям доверяют 48% участников опроса, городским/сельским головам - 47%, Национальной гвардии - 46%, правительству - 45%, а Верховной раде - 44 процента респондентов.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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