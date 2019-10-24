Названы способы повысить интерес детей к учебе

Новости

В Улан-Удэ задержан "заминировавший" больницу мужчина 12:29
Костин не увидел оснований для ухудшения оценки банковского сектора 12:25
Житель Кузбасса пришел на консультацию к приставам с боевым ножом 12:25
В московском метро пассажир погиб под поездом 12:23
Сторонники Франко собрались у кладбища Мингоррубио 12:23
Матросам яхты "Сибирь" в кругосветном путешествии пришлось голодать 12:20
В школах Ингушетии ввели дресс-код для учителей 12:07
Столичный главархив рассказал об истории развития московского футбола 12:04
Задержан водитель, сбивший пешеходов в центре Петербурга 12:02
Путин предложил создать в Африке НИИ эпидемиологии 11:59
"Микроволновка" спасла томича от ампутации рук и ног 11:59
В Сибири возбуждено дело об убийстве исчезнувшего подростка 11:59
В Карелии возбудили дело после нападения медведя на дрессировщика 11:58
Рапота заявил о росте интереса к интеграции России и Беларуси 11:48
В кругосветке экипаж яхты "Сибирь" встретился с потомками корсаров 11:47
В Крыму продлили прием документов для участия в "Твоем правительстве" 11:42
Муж актрисы Зои Дешанель подал на развод 11:39
Убитых в перестрелке в Ростовской области похоронят в Чечне 11:35
В сценарии "Игры престолов" нашли объяснение безумию Дейенерис 11:33
Рапота: Недоверие можно преодолеть только через диалог 11:32
В Хабаровске командир вертолета Ми-8 осужден за гибель пяти человек 11:26
Тюменские офтальмологи помогли девочке, которая не могла смотреть вверх 11:25
Названа актриса, которая заменит Деппа в "Пиратах Карибского моря" 11:21
В Дагестане впервые удалили гематому мозга без трепанации черепа 11:21
В Карелии медведи стали чаще выходить к населенным пунктам 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
24.10.2019 12:07
Рубрика: Общество

Названы способы повысить интерес детей к учебе

Текст: Ксения Колесникова
Специалисты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС провели масштабный соцопрос среди российских семей и выяснили, интересно ли детям учиться в школе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выводы неутешительны: только четверть всех школьников действительно заинтересованы в учебе. Большинству детей, как считают мамы и папы, нужна дополнительная мотивация. Для этого нужно изменить содержание образовательных программ. Так считают 30,9% родителей. Еще 26,4% - считают, что повысить интерес ребенка к учебе могут информационные технологии на уроке. 25% - что нужно дать возможность детям самим выбирать предметы для углубленного изучения.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Корреспонденты "РГ" проверили: Ранцы школьников в 2-3 раза тяжелее нормы

- Если среди родителей первоклассников 46,4% полностью довольны учебной программой, то среди родителей пятиклассников - их уже 39,1%, - рассуждают авторы исследования. - Сильнее всего проблемы в программе ощущаются с 6-го по 9-й класс. Именно здесь больше всего родителей (около 13%) отмечают, что их вообще не устраивают учебные программы.

Что интересно? Большинство педагогов (73,6%) тоже считают, что содержание образовательных программ нужно менять.

В исследовании приняли участие 2247 учителей и 2220 родителей из Псковской, Самарской и Ярославской областей. В процессе опроса социологи обнаружили любопытную закономерность.

- Чем выше уровень образования отца, тем выше доля детей, заинтересованных в обучении. Образование матери почему-то не оказывает аналогичного влияния на мотивацию детей, - говорится в исследовании. - При этом доля родителей, считающих, что их ребенок заинтересован учебой, существенно сокращается по мере перехода ученика из класса в класс. Если среди родителей первоклассников 45,9% семей отмечали интерес детей к учебе, то среди родителей восьмиклассников их доля сократилась до 15,1%. В 9-11-х классах мотивация ребят снова растет: им необходимо готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов
Посол РФ оценил требование конгресса США признать "Азов" террористами
РФ направит ноту протеста Армении в связи со срывом тендера по оружию
СМИ назвали российский "секрет обеспечения мира"