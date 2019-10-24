Названы способы повысить интерес детей к учебе

Специалисты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС провели масштабный соцопрос среди российских семей и выяснили, интересно ли детям учиться в школе.

Выводы неутешительны: только четверть всех школьников действительно заинтересованы в учебе. Большинству детей, как считают мамы и папы, нужна дополнительная мотивация. Для этого нужно изменить содержание образовательных программ. Так считают 30,9% родителей. Еще 26,4% - считают, что повысить интерес ребенка к учебе могут информационные технологии на уроке. 25% - что нужно дать возможность детям самим выбирать предметы для углубленного изучения.

- Если среди родителей первоклассников 46,4% полностью довольны учебной программой, то среди родителей пятиклассников - их уже 39,1%, - рассуждают авторы исследования. - Сильнее всего проблемы в программе ощущаются с 6-го по 9-й класс. Именно здесь больше всего родителей (около 13%) отмечают, что их вообще не устраивают учебные программы.

Что интересно? Большинство педагогов (73,6%) тоже считают, что содержание образовательных программ нужно менять.

В исследовании приняли участие 2247 учителей и 2220 родителей из Псковской, Самарской и Ярославской областей. В процессе опроса социологи обнаружили любопытную закономерность.

- Чем выше уровень образования отца, тем выше доля детей, заинтересованных в обучении. Образование матери почему-то не оказывает аналогичного влияния на мотивацию детей, - говорится в исследовании. - При этом доля родителей, считающих, что их ребенок заинтересован учебой, существенно сокращается по мере перехода ученика из класса в класс. Если среди родителей первоклассников 45,9% семей отмечали интерес детей к учебе, то среди родителей восьмиклассников их доля сократилась до 15,1%. В 9-11-х классах мотивация ребят снова растет: им необходимо готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.