Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17

Детектив из ФРГ Йозеф Реш не стал обнародовать материалы по делу о крушении малайзийского Boeing под Донецком. Немец провел самостоятельное расследование, по итогам которого собирался назвать виновных в трагедии.

По словам детектива, международное следствие не заинтересовано в раскрытии истинных причин инцидента, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо адвоката Йозефа Реша.

"Господин Реш считает, что это страшно и тревожно, потому что данные процессы укрепляют впечатление, что реального интереса в поиске истины и расследовании не существует вообще, а скорее доказательства намеренно утаиваются", - отметил юрист в своем послании.

Ранее Йозеф Реш намеревался обнародовать обстоятельства случившегося в Донецкой области. Немец до 18 октября ждал поддержки со стороны Совместной следственной группы, Нидерландов и Малайзии, однако его надежды на этот счет не оправдались.

Напомним, что лайнер авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года недалеко от Донецка. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек.