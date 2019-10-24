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24.10.2019,  
16:59
Текст:  Николай Грищенко

Опубликовано видео выгрузки комплекса "Панцирь-С" в Сербии

Минобороны обнародовало видеозапись разгрузки зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" на сербской авиабазе Батайница. Вместе с комплексами С-400 "Триумф" они примут участие в учениях ПВО "Славянский щит - 2019".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба военного ведомства, российско-сербские учения зенитчиков проходят в первый раз и состоят из двух этапов. Первый этап состоялся в сентябре в Астраханской области. Второй этап проходит с 23 по 29 октября на территории двух полигонов в Сербии.

Отметим, что за ходом учений будет наблюдать сербский президент Александар Вучич. Как сообщает ТАСС, глава Сербии заявил, что военные страны приобрели комплекс "Панцирь-С".

"С-400 в находится в стране из-за учений. И завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А "Панцирь-С" я еду смотреть в субботу, мы его заказали", - заявил Александар Вучич.

Отметим, что самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" предназначен для обороны гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения. Время развертывания - пять минут. Время реакции - от четырех до шести секунд. Боезапас - 12 ракет и 1400 снарядов. Действует при любой погоде.

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