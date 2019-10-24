Песков ответил поговоркой на слова Трампа

В Кремле прокомментировали заявления президента США по Сирии, заметив, что мотивы решений Вашингтона труднообъяснимы.

"Мы же с вами знаем: поражение - оно всегда сирота, а у победы много отцов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о заслугах США в сирийском урегулировании.

Говоря про линию Вашингтона, Песков сказал, что сейчас это "не совсем кратчайшая линия между точками А и В, то есть не совсем прямая линия". "Она имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным", - оценил он.

"Поэтому иногда многим странам, в том числе и нам, очень трудно объяснять и для себя, и для своих партнеров мотивы, по которым принимались те или иные решения в Вашингтоне", - заключил представитель Кремля.