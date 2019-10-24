Песков рассказал про разговор Путина и Эрдогана над картами

Новости

Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве 23:00
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону 22:45
Песков ответил поговоркой на слова Трампа 22:10
Путин отметил нестабильность торговли с Экваториальной Гвинеей 21:56
Новый Volkswagen Golf представили Джуджаро и Йоахим Лев 21:53
Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином 21:49
США уведомили о передаче Марии Бутиной иммиграционно-таможенной службе 21:46
Лидеры России и Маврикия обсудили борьбу с терроризмом 21:37
Автомобиль Юрия Гагарина оказался серым, а не голубым 21:26
Президент Гвинеи попросил Путина поговорить тет-а-тет 21:23
Путин предложил президенту Анголы реализовать договоренности на практике 21:20
Путин снова поздравил президента Руанды с днем рождения 21:17
Президент Кении попросил у Путина помочь найти информацию об его отце 21:11
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком 21:07
Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтью в Сирии 20:32
В Совфеде ответили на заявление Украины о переговорах по Крыму 20:23
В ноябрьские праздники на железной дороге появятся дополнительные поезда 19:56
Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии 19:55
Балканы готовы к Географическому диктанту РГО 19:47
Аналитик Fitch Александр Данилов возглавит надзорный департамент ЦБ 19:47
Популярная детская присыпка может содержать вещества, вызывающие рак 19:44
Собянин посетил Станцию скорой помощи имени Пучкова 19:22
Путин пожелал Алжиру успехов в преодолении сложностей 19:18
Заявки на участие в конкурсе талантов Мосгаза примут до 1 ноября 19:12
В Haval рассказали, когда достигнут результатов Kia и Hyundai 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
24.10.2019 22:21
Рубрика: Власть

Песков рассказал про разговор Путина и Эрдогана над картами

Текст: Кира Латухина
В Кремле раскрыли подробности переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, после которых был принят исторический меморандум по Сирии.

"Они часа два с половиной сидели только в присутствии переводчиков. Причем они и карты смотрели. Скажем так, что они оба разбираются в нюансах местности и во всех нюансах расположения соединений и так далее", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Фото: Александр Коц / "Комсомольская правда"
Эксперт: Соглашение в Сочи по Сирии - это очень важный шаг вперед

"Потом к ним приглашались министры обороны, другие специалисты. Были даны поручения министрам иностранных дел, которые сели составить "болванку" текста", - сообщил представитель Кремля. "Уже по ходу сами лидеры вносили изменения, изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках, тексты сверялись, и это все продолжалось, как вы видели, больше шести часов", - добавил он.

Переговоры были очень сложными, нужно было сопоставить интересы и сделать так, чтобы это была выгодная, взаимоприемлемая ситуация, объяснил Песков. "А с нашей точки зрения, чтобы она была еще приемлемой для Дамаска", - пояснил он. То, что сирийские пограничники встают на границу - еще один шаг в подтверждение суверенитета Сирии, а то, что граница защищается от инфильтрации террористов, обеспечивается безопасность Турции и тем самым не будет потока беженцев - в интересах Европы. Курдов договоренности также должны удовлетворить, считают в Кремле.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Российско-турецкие отношения Турецко-сирийский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про разговор Путина и Эрдогана над картами
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Путин пошутил про место России в Doing Business
Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений