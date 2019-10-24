Песков рассказал про разговор Путина и Эрдогана над картами

"Они часа два с половиной сидели только в присутствии переводчиков. Причем они и карты смотрели. Скажем так, что они оба разбираются в нюансах местности и во всех нюансах расположения соединений и так далее", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Потом к ним приглашались министры обороны, другие специалисты. Были даны поручения министрам иностранных дел, которые сели составить "болванку" текста", - сообщил представитель Кремля. "Уже по ходу сами лидеры вносили изменения, изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках, тексты сверялись, и это все продолжалось, как вы видели, больше шести часов", - добавил он.

Переговоры были очень сложными, нужно было сопоставить интересы и сделать так, чтобы это была выгодная, взаимоприемлемая ситуация, объяснил Песков. "А с нашей точки зрения, чтобы она была еще приемлемой для Дамаска", - пояснил он. То, что сирийские пограничники встают на границу - еще один шаг в подтверждение суверенитета Сирии, а то, что граница защищается от инфильтрации террористов, обеспечивается безопасность Турции и тем самым не будет потока беженцев - в интересах Европы. Курдов договоренности также должны удовлетворить, считают в Кремле.