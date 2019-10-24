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24.10.2019 19:44
Рубрика: В мире

Популярная детская присыпка может содержать вещества, вызывающие рак

Текст: Ирина Невинная

Американская компания Johnson & Johnson отзывает с рынка США около 33 тысяч бутылочек с детской присыпкой. Это решение принято после того, как FDA (Государственное агентство, контролирующее качество лекарств и пищевых продуктов в США) подтвердило, что в образцах присыпки, купленных в онлайн магазине, были обнаружены следы асбеста, об этом сообщил Reuters.

Асбест давно и прочно входит в перечень канцерогенных веществ. Первые тревожные сообщения о возможной опасности применения популярной детской присыпки, которую производитель характеризует как "уникальную по своим качествам", проявились в прессе еще в конце прошлого года.

Тогда агентство Reuters обвинило производителя присыпки в том, что в период с 1971 по 2000 при внутренних проверках компания обнаруживала в присыпке следы асбестовых волокон, но скрывала эту информацию и от контролирующих органов, и от покупателей. При этом Reuters сослалось на внутреннюю переписку руководителей компании с сотрудниками - учеными, врачами, юристами, обсуждавшими проблему, а позже предоставило копии документов в судебных слушаниях.

Фото: iStock
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J&J пыталась погасить скандал: она обвинила информагентство в распространении "односторонней, ложной и подстрекательской" информации и представила сведения о тысячах проведенных независимых испытаний присыпки, которые подтверждали ее безопасность.

Тем не менее, в США началась массовая подача судебных исков от людей, якобы пострадавших из-за применения присыпки. В июне 2019 года суд присяжных в Миссури обязал производителя выплатить $4,69 млрд пострадавшим от онкологических заболеваний. По сведениям Reuters, продолжавшего освещать скандальные события, шесть из 22 женщин, которые подали иски против компании, умерли. В июле расследование из-за случаев раковых заболеваний, возможно, связанных с применением присыпки, начало министерство юстиции США.

И вот, наконец, компания объявила об отзыве своей продукции из продажи, по сути, признав ее потенциальную опасность. Кстати, детская присыпка J&J продается и в России. Розничная стоимость одного 200-граммового флакона колеблется от 150 до 270 рублей.

В мире США Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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