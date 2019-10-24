Премьера сериала "Полярный 17" состоится на канале ТНТ 28 октября

Премьера сериала "Полярный 17" - на канале ТНТ, 28 октября в 20.00

"Полярный 17" вошел в этом году в программу фестиваля российских сериалов "Пилот". И там первые зрители смогли оценить историю про бывшего криминального авторитета девяностых Витю Мясника (Михаил Пореченков). Витя обжился в современной Москве и занялся легальным бизнесом, у него своя ферма и любимый бычок по кличке Братан. Идиллия прерывается, когда бывший подельник просит его спрятать общак на своем счете, но пароль от него Мясник начисто забывает и потому пускается в бега. Он прыгает в первый товарный поезд и попадает в далекий городок Полярный - туда, где сугробы по голову, единственное кафе - "в стиле ретро", и некуда тратить пенсии, которые, впрочем, тут и не платят. Но зато здесь живут душевные люди, которые и чаем напоят, и на постой пустят - коли не бандит. В Полярном время как будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого десятилетия. В городке Витя берет на себя роль Робин Гуда, то есть помогает местным бороться с несправедливостью. А еще он встречает свою любовь - в этой роли Екатерина Шпица. Ее героиня - Полина - библиотекарь, психолог.

Помимо Пореченкова и Шпицы в сериале снялся Иван Охлобыстин. Он сыграл антагониста Вити Мясника - бандита по кличке Болт, который управляет местным хулиганьем. Болт намерен выжить Витю из городка, чтобы не потерять здесь власть и любимую женщину Анжелу. Также в сериале играют Ян Цапник, народный артист РФ Юрий Назаров, Владимир Епифанцев ("ЖУКИ"), Игорь Жижикин ("Остров") и звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов в неожиданной для него роли полицейского.

"Полярный 17" - это проект, к которому приложили руку режиссеры с разным бэкграундом: его снимали Алексей Сидоров, Константин Статский и Михаил Старчак. Алексей Сидоров известен всем россиянам как автор криминальной саги о девяностых "Бригада", Константин Статский - режиссер сериала "Троцкий", который был куплен для показа платформой Netflix, а Михаил Старчак - режиссер успешных комедийных сериалов "Остров" и "СашаТаня" на ТНТ. Продюсеры комедии - Евгений Никишов и Валерий Федорович - на их счету несколько комедийных хитов телеканала ТНТ: "Полицейский с Рублевки", "Толя Робот", "Пьяная фирма", "Остров" и другие.

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