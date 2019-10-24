Президент Гвинеи попросил Путина поговорить тет-а-тет

На полях саммита "Россия - Африка" в Сочи президенты России и Гвинеи провели отдельную беседу.

"Гвинея - наш давний и надежный друг в Африке", - заявил Владимир Путин. "Мы ценим поддержку российских инициатив в многосторонних структурах и хорошо работаем совместно на международной арене", - подчеркнул он.

Российский лидер отметил рост товарооборота: в 2018 году более чем в семь раз, а в январе - июле этого года - еще в 2,5 раза. "И эта тенденция нас не может не радовать. Нужно добиться того, чтобы и в абсолютных цифрах это соответствовало нашим возможностям", - сказал он.

"Вы для нас всегда - страна дружеская, каковы бы ни были наши политические флаги и знамена. Со времен Советского Союза вы с нами рука об руку, защищаете и покровительствуете нам", - поблагодарил Альфа Конде.

"Однако хотел бы, если можно, большую часть нашей встречи провести в формате "один на один", потому что у меня есть вещи, которые не стоит обсуждать в такой большой компании", - обратился с просьбой глава Гвинеи. "С удовольствием", - не возражал Путин.