Президент Кении попросил у Путина помочь найти информацию об его отце

На полях саммита "Россия - Африка" в Сочи состоялась отдельная встреча президентов России и Кении.

Приоритетом в двусторонних отношениях Владимир Путин назвал развитие торгово-экономических связей и стабильный рост товарооборота. "В 2018 году показатели увеличились на небольшую долю, но все же это плюс на 1,2 процента. Мы рады тому, что на кенийском рынке закрепляются и некоторые российские компании", - сказал он.

Ухуру Кениатта заявил, что экономический форум и саммит "Россия - Африка" позволит восстановить исторические отношения. "Стремления Африки были подпитаны отношениями, основанными на поддержке России. И мой отец Джомо Кениатта черпал видение и вдохновение у советских лидеров. И то, чего мы достигли тогда, невозможно было бы без поддержки Советского Союза", - отметил он.

"Для сохранения этой памяти и наследия хотел бы попросить вас обеспечить возвращение некоторой информации, которая связана с деятельностью и историей борцов за независимость, в том числе Джомо Кениатты. Это мы действительно очень высоко оценили бы. Наши чиновники активно работают и будут работать с вами для того, чтобы сложить общую картину нашей истории", - сказал кенийский лидер.