Путин назвал четыре помехи развитию стран Африки

"Мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство", - сказал российский лидер. "Многие страны сталкиваются с последствиями так называемой "Арабской весны", в результате чего дестабилизирована ситуация на всей Северной Африке. В этом регионе, а также в сахаро-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге действуют многочисленные террористические организации", - продолжил Путин.

Президент заявил о необходимости наращивать совместные усилия в области борьбы с терроризмом и экстремизмом и подчеркнул, что Россия собирается активизировать контакты между правоохранительными органами, спецслужбами и обмениваться информацией.