Путин отметил нестабильность торговли с Экваториальной Гвинеей

Президенты России и Экваториальной Гвинеи обсудили вопросы сотрудничества на встрече на полях саммита "Россия - Африка" в Сочи.

"Мы считаем вашу страну перспективным партнером для России", - подчеркнул Владимир Путин и поблагодарил собеседника за неизменную поддержку ряда российских инициатив на международных площадках, в том числе в рамках ООН. "Это касается проблем героизации нацизма. Вы проголосовали за проект по международной информационной безопасности, неразмещение первыми оружия в космосе и так далее", - перечислил он.

Путин констатировал нестабильность показателей двусторонней торговли. "Мы наблюдаем то всплеск, то снижение. Думаю, что совместными усилиями мы должны это положение выравнивать, должны сделать наше сотрудничество стабильным", - отметил он. Наиболее перспективными сферами взаимодействия российский лидер назвал геологоразведку, совместную добычу и переработку углеводородов, строительную инфраструктуру, электроэнергетику. "Значительный импульс развитию связей в топливно-энергетической сфере могло бы придать и возобновление деятельности рабочей группы по сотрудничеству в области энергии", - полагает президент РФ.

"Нам кажется, что Россия должна быть первейшим партнером Экваториальной Гвинеи, несмотря на то, что у нас много сотрудничества с разными странами и с вами в том числе", - сказал Теодоро Обианг Нгема Мбасого и сообщил о подписании двух соглашений - в нефтегазовой и геологической сферах. "И конечно, нам хотелось бы работать с российскими компаниями, они могли бы участвовать в развитии нашего государства. У нашей страны благоприятные условия для инвестиций иностранного капитала", - заверил глава Экваториальной Гвинеи.