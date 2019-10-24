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24.10.2019 19:18
Рубрика: Власть

Путин пожелал Алжиру успехов в преодолении сложностей

Текст: Кира Латухина (Сочи)

На полях саммита "Россия - Африка" президенты России и Алжира провели отдельную встречу.

Владимир Путин назвал Алжир одним из ведущих торгово-экономических партнеров России и в Африке, и в арабском мире. "В 2018 году товарооборот вырос на 4 процента и достиг почти 5 млрд долларов", - привел он цифры.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Сейчас в Алжире проходят важнейшие внутриполитические события, отметил российский лидер. "Мы искренне желаем успехов алжирскому народу на пути преодоления сложностей переходного периода, - сказал он. - Уверены, что все встанет в конечном итоге на позиции, от которых алжирский народ выиграет, будет укреплять свою государственность, свой суверенитет. И все, что мы можем сделать со своей стороны, мы готовы это сделать".

Абделькадер Бенсалах заявил, что главная цель встречи, о которой он попросил, - "успокоить и сказать, что ситуация в Алжире очень стабильная, и мы держим ее под контролем". "Мы способны как народ идти вперед в правильном русле", - заверил он. "Конечно, пресса иногда все преувеличивает по поводу событий, которые происходят в Алжире, иногда намеренно искажает ситуацию", - отметил алжирский лидер.

"Но мы можем вас уверить, что мы уже нарисовали общий план и уже подходим к концу в реализации этого плана. Мы со всеми представителями общественности Алжира организовали свободный комитет: администрация президента и военные учреждения никак не могут на него влиять, и он будет иметь главный план организации выборов, которые состоятся 12 декабря", - заключил Бенсалах.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Экономический форум "Россия - Африка" в Сочи
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