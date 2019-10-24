Работодатели закрывают глаза на подработки сотрудников

Три четверти россиян хотели бы подрабатывать, более трети уже имеют подработки, выяснили эксперты портала Работа.ру в ходе опроса.

Среди тех, кто уже имеет дополнительную занятость, больше половины вынуждены подрабатывать, так как им не хватает зарплаты на основной работе; еще 21 проценту зарплаты хватает, но и дополнительный доход им не лишний, 9 процентов получают удовольствие от подработки, 5 процентов - дополнительный опыт по своей профессии. По 2 процента респондентов объяснили наличие подработки тем, что хотели бы сменить специальность и постепенно набираются опыта, и тем, что опасаются увольнения с основной работы.

Более трети россиян имеют подработку. Большинство - ради дополнительного дохода

Кстати, работодатели в основном готовы закрывать глаза на подработки подчиненных: 64 процента относятся к этому нейтрально, 23 процента - даже положительно.

В общем, работают россияне немало. Однако производительность труда у нас в полтора-два раза ниже, чем в странах Европы и США. Это отражается на стоимости выпускаемой продукции, конкурентоспособности предприятий и, соответственно, на зарплатах работников. Проблему власти рассчитывают решить с помощью нацпроекта по повышению производительности труда и поддержке занятости. Только в 2019 году выделено полтора миллиарда рублей на переобучение и повышение квалификации работников, чтобы они могли эффективно работать на обновляющихся и модернизирующихся в рамках нацпроекта предприятиях.