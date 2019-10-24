Фронтовикам показали будущий памятник Ржевского мемориала

Ветераны Великой Отечественной войны, участники битвы за Ржев побывали в подмосковном Солнечногорске, где на народные пожертвования создается памятник павшим в том сражении.

25-метровую фигуру солдата вылепили из глины и разделили на 600 частей. Теперь их отливают в бронзе. Голова монумента уже готова.

- Солдат - собирательный образ. За основу было взято стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом", повествование там идет от лица павшего воина И мы попробовали изобразить дух, - рассказал ОТР автор памятника скульптор Андрей Коробцов.

Фигуру солдата установят на 10-метровом кургане у деревни Хорошево, где в 1942 году были особенно ожесточенные бои.

- Изумительный памятник: и по красоте, и по величию. Войну воевали командиры, конечно, но в основе был рядовой солдат. Благодаря этому - заслуга и величие этого памятника, - считает участник Ржевской битвы Иван Кладкевич.

Мемориал откроют 9 мая, в день 75-летия Победы.