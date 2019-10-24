Игорь Артамонов встретился с перспективными управленцами

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с участниками Программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Шесть человек приехали в регион на стажировку. Это перспективные управленцы из разных областей - сотрудники федеральных и региональных органов власти, руководители крупных корпораций.

Программа организована на базе Высшей школы государственного управления РАХНиГС по поручению Президента РФ Владимира Путина. Задача проекта - подготовить современных, умеющих формулировать различные задачи специалистов во всех сферах.

На встрече с главой региона гости обсудили темы, по которым им предстоит предложить решения, направленные на развитие области и повышение эффективности работы власти.

"Очень надеюсь получить от вас экспертное мнение и варианты решения актуальных задач. Хотелось бы внедрить в регионе систему управления эффективностью деятельности. Ее используют крупные корпорации, этот опыт нужно перенести на органы власти. Жду от вашей команды перспективных идей, управленческих решений", - обратился к участникам программы Игорь Артамонов.

Совместно с руководителями администрации области будет разработан проект, который позволит решить региональные вопросы. В конце стажировки его представят Игорю Артамонову.