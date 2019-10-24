Константин Райкин: Я не мечтатель, а делатель

Российский государственный театр "Сатирикон" им. Аркадия Райкина отмечает 80-летие. Юбилей совпал с днем рождения основателя этого театра - Аркадия Исааковича. Вечером состоится спектакль "Дон Жуан" Мольера в постановке режиссера Егора Перегудова, в главных ролях на сцену выйдут Тимофей Трибунцев и Константин Райкин. А накануне художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин в Учебном театре Высшей школы сценических искусств, которую он основал в 2012 году, рассказал о том, как живет сейчас его театр, о будущих спектаклях, о принципах работы, об актерах и режиссерах, о новом поколении студентов.

Юбилей "Сатирикон" встречает "ударной" работой. Недавно был выпущен спектакль молодого режиссера, ученицы Сергея Женовача Нади Кубайлат "Мой папа Питер Пэн" - "содержательный, стильный, красивый спектакль, настоящее взрослое творческое высказывание", по словам Райкина. А в настоящее время Евгений Марчелли ставит пьесу А.Н. Островского "Шутники", в котором занято несколько поколений актеров: от недавних выпускников Высшей школы до самого худрука, который признался, что любит творчество Островского и давно хотел сыграть именно в этой пьесе. Премьера на основной сцене намечена на начало января 2020 года. Следом за ней на малой сцене выйдет спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе Людмилы Разумовской, над которой работает выпускник Высшей школы, ученик Камы Гинкаса Владимир Жуков, а главную роль сыграет Наталья Вдовина. Сам Константин Райкин в будущем календарном году в качестве режиссера собирается выпустить "Проделки Скапена" Мольера. Спектакль будет идти в один вечер с "Лекарем поневоле", уже имеющимся в репертуаре театра.

Евгений Марчелли ставит в "Сатириконе" "Шутников" Островского с Константином Райкиным в главной роли

Говоря о своих актерских работах, Константин Райкин отметил, что никогда не играет в тех спектаклях, которые ставит сам (в прошлом был такой опыт, который отвратил его от дальнейших подобных попыток). Поэтому он приглашает других режиссеров, которые, по его мнению, любят ставить в "Сатириконе", так как "здесь очень рабочая среда и хорошая почва, на которой растет любое семя". В дальнейших его актерских планах Шекспир, Достоевский и другие. На вопрос автора этих строк, не хотел бы он продолжить череду своих грандиозных шекспировских образов и сыграть, например, Отелло, Константин Райкин ответил кратко и однозначно: "Поздно!".

Прямая речь

О драматургии

- Выбираю такие пьесы, которые меня привлекают как самого обычного жителя нашей страны. И если моя реакция на какие-то события в стране и в мире, мои тревоги и надежды находят подтверждение в пьесе, и она начинает меня волновать, тогда у меня возникает хватательный рефлекс. Взрослый театр должен заниматься не только классической драматургией, но и современными текстами. Одно другое не то что не исключает, а предполагает. Поэтому диапазон наших интересов велик - мы держим нос по ветру: присматриваемся к Любимовке, к уральским драматургическим экспериментам, которые организует Николай Коляда, к фестивалю "Ремарка" и так далее. Репертуар "Сатирикона", как всегда, принципиально не велик, но рассчитан на разные зрительские вкусы.

О педагогике

- Я занимаюсь преподаванием уже совершенно неприличное количество лет. Эта профессия требует огромных затрат душевных и физических сил. Но для меня она важна, так как необходимо воспитывать своих артистов. Чтобы они приходили "не со своим уставом в чужой монастырь", а изучали "устав" своего будущего театра еще на студенческой скамье.

Многое в нынешних студентах меня тревожит. Я всегда боюсь ошибиться и поэтому при наборе на курс провожу обычно не три, а пять туров, за которыми следуют личные беседы и коллоквиумы. И все же характер человека на первых порах распознать не удается. Многие студенты лишены самолюбия. Их очень трудно растормошить и даже обидеть в воспитательных целях. Нет рычагов воздействия на них. Ругаешь его, а он не заводится. Не воткнешь в него шпагу! А для актера наряду с дарованием важно наличие сильной воли. Молодые люди несут на себе отпечаток нашего технократического времени. Тревожно, что даже самые талантливые из них не привыкли "утрудняться". Сейчас стало больше соблазнов, а силы духа - меньше. Ведь театр - это не служба, а служение. Они могут клясться в преданности театру. Но при первом предложении сняться в сериале за большие деньги эти разговоры подвергаются испытанию на прочность. Нынешние студенты не приучены читать. Они приходят из школы, не зная ничего! Для них чтение - это вынужденный процесс (иначе не сдашь экзамены). Поэтому у них не работает воображение и отсутствует фантазия.

Об Аркадии Райкине - основателе театра

- Продолжаю традиции, установленные еще до моего прихода в театр Аркадием Райкиным, они неколебимы по сей день. Это касается отношения к актерскому труду, к дисциплине, к зрителям.

В "Современнике" меня не любили партнеры за то, что я очень старался и всегда играл в полную силу. Позже я поклялся себе, что буду каленым железом выжигать халтуру на сцене и облегченные варианты театрального искусства. Это враждебные мне позиции! Если я замечаю, что артист не старается, "линяет" на сцене, я его сразу не выгоняю. Но никогда не дам ему роль в будущем! То же происходит, когда я не вижу радости актера при распределении ролей. Когда на его лице читается разочарование, что ему придется уделять театру большее внимание, чем высокооплачиваемой работе на стороне...

О режиссерах

- Никогда не играю в тех спектаклях, которые ставлю сам (в прошлом был такой опыт, который отвратил меня от дальнейших подобных попыток). Поэтому приглашаю других режиссеров, которые любят ставить в "Сатириконе", так как здесь очень продуктивная рабочая среда, хорошая почва, на которой растет любое семя. Многие знаменитые режиссеры поставили свои лучшие спектакли именно в "Сатириконе". Это касается и Петра Фоменко, и Роберта Стуруа, и Юрия Бутусова. В будущем я хотел бы работать с Кириллом Серебренниковым, Юрием Бутусовым, Егором Перегудовым, Дмитрием Крымовым. Но приглашенный режиссер может быть и молодым, обладающим гораздо меньшим театральным опытом, чем я. И я приглашаю его быть командиром, а себя чувствую при этом подчиненным. Таков закон театра.

О жизни

- Театр - это моя жизнь. У меня ничего другого нет. Я не мечтатель, а делатель. И если я что-то хочу и люблю, то делаю это. Надо хотеть делать что-то реальное. Везет тому, кто этого заслуживает. Бог замечает того, кто выпрыгивает ему навстречу. Надо рыпаться, рыть землю…