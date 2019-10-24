Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым в 2020 году в Москве

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выразил уверенность в том, что в следующем году в Москве состоится матч-реванш с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову 6 октября 2018 года и уступил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого ирландец не выходил в октагон.

"Уверен, что мы проведем реванш в Москве в 2020 году. Этот реванш нужен всему миру, я буду совсем другим. Не будет никакого алкоголя, я буду сконцентрирован. Я верну свой титул", - приводит слова Макгрегора ТАСС.

Пока все попытки Макгрегора добиться проведения повторного боя не увенчались успехом. Не так давно Нурмагомедов заявил, что Макгрегор это пройденный этап, и бой с ним в его планы не входит, пока ирландец своими победами не докажет, что достоин этого.