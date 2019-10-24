Москва примет ЧМ-2021 по пляжному футболу

На заседании совета ФИФА было принято решение провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года в столице России.

Заседание ФИФА прошло в Шанхае. Помимо России за право проведения престижного турнира также боролись Чили и Сальвадор, сообщает ТАСС.

РФС подал заявку на проведение ЧМ-2021 в июне нынешнего года. "Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, сейчас готовим для Международной федерации футбола заявочное досье", - заявил тогда генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Первый в истории этой разновидности футбола чемпионат мира состоялся в 1995 году. И до 2005 года он проводился ежегодно. Однако затем было принято решение, что чемпионаты мира будут проходить раз в два года. Чаще всех, 13 раз, турнир проходил в Бразилии.

Сборная России дважды завоевывала титул сильнейшей команды планеты, в 2011-м и 2013-м годах.