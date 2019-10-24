Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

К Московскому региону с востока приближается циклон, который на следующей неделе принесет резкое понижение температуры и осадки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на руководителя Росгидромета Романа Вильфанда.

Сейчас циклон находится в западной Сибири, но уже в начале следующей недели холодные арктические массы дойдут до столицы. Переходным днем станет понедельник - температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. Настоящее похолодание ждет регион со вторника. Ночные температуры опустятся до нуля, а днем столбики термометров не поднимутся выше 5-6 градусов тепла. При этом, по словам синоптика, не исключены осадки в виде мокрого снега.

Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.