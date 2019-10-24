На Волоколамском шоссе принимаются меры по улучшению дорожной ситуации

Власти Москвы принимают меры для улучшения дорожной ситуации на Волоколамском шоссе от МКАД до реки Сходня. Об этом сообщил первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Он рассказал, что в ночь с 22 на 23 октября движение транспорта там переведено на временную схему, согласованную со всеми заинтересованными органами. Это сделано на время первого этапа работ по реконструкции Волоколамского шоссе. В ходе их предстоит построить опоры эстакады прямого хода, а также подпорную стенку дороги. Кроме того, предстоит демонтировать старый подземный пешеходный переход и вместо него построить новый.

"На месте организована работа комиссии с участием представителей ГКУ "УДМС", ГКУ ЦОДД, ПАО "Мостотрест", Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, которая проработает дополнительные мероприятия для улучшения пропускной способности автотранспорта на данном участке Волоколамского шоссе", - рассказал Петр Аксенов. Работы на этом участке по графику планируется завершить через год.