Приоритет проекта бюджета Москвы в здравоохранении в 2020 году - первичное звено

Такой акцент сделал в четверг на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Главный наш приоритет на 2020 год - развитие амбулаторно-поликлинической помощи, развитие и улучшение работы наших поликлиник", - подчеркнул он.

Хрипун пояснил, что за три года город планирует капитально отремонтировать 135 поликлиник и оборудовать их в соответствии с новыми стандартами планировок, организации работы, оснащения. Особое внимание будет уделяться, по его словам, созданию комфортных условий для пациентов и сотрудников. В трехлетнем бюджете на это заложено 40 миллиардов рублей, на 2020-й - 16 миллиардов.

Кроме того, 15 миллиардов или по 5 миллиардов в год предусмотрено на оснащение поликлиник современным оборудованием и, в частности, замену аналогового на цифровое и дооснаснащение поликлиники в соответствии с единым стандартом.