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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свобода за наличные

СК просит арестовать зампреда "Комитета за гражданские права"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
Следственный комитет по Москве обратился в Бабушкинский суд с ходатайством об аресте заместителя председателя общественной правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова. Его обвинили в серьезном уголовном преступлении.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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Столичные следователи предъявили Маякову обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он днем 22 октября получил от гражданина, приговоренного к очень большому сроку лишения свободы 200 тысяч рублей.

Это был всего лишь первый транш от двух с половиной миллионов рублей.

Как рассказывают в Следственном комитете, некий гражданин Малков получил по приговору суда 18 лет лишения свободы и отбывал наказание в Новгородской области.

Малков, как всякий заключенный с таким наказанием, мечтал этот огромный срок уменьшить или вообще отменить, а правозащитник пообещал сделать это с помощью прокурорской проверки. Якобы надзорное ведомство проверит законность вынесения приговора, и, скорее всего, заключенного выпустят на волю.

На самом деле никаких реальных рычагов помочь заключенному у гражданина Маякова не было. Устроить прокурорскую проверку приговора тем более. Но за "заботу" были обещаны очень неплохие деньги.

Первый транш правозащитнику принесли прямо на рабочее место в офис "Комитета за гражданские права" в столичном проезде Шокальского. После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов, что называется, с поличным.

Потом были допросы всех причастных к преступлению и обыск дома у Маякова.

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Как установило следствие, подозреваемый Маяков был до этого уже неоднократно судим "за аналогичные эпизоды преступной деятельности".

Прошли обыски и по месту работы задержанного - в офисе "Комитета за гражданские права". По словам Юлии Ивановой, были изъяты "предметы, имеющие значение для дела".

Следствие уверено, что Маякова необходимо отправить за решетку, пока идет расследование. Не исключено, что в деле появятся новые эпизоды.

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