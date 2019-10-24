Новости

В ноябрьские праздники на железной дороге появятся дополнительные поезда 19:56
Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии 19:55
Балканы готовы к Географическому диктанту РГО 19:47
Аналитик Fitch Александр Данилов возглавит надзорный департамент ЦБ 19:47
Популярная детская присыпка может содержать вещества, вызывающие рак 19:44
Собянин посетил Станцию скорой помощи имени Пучкова 19:22
Путин пожелал Алжиру успехов в преодолении сложностей 19:18
Заявки на участие в конкурсе талантов Мосгаза примут до 1 ноября 19:12
В Haval рассказали, когда достигнут результатов Kia и Hyundai 19:05
Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг 18:42
Видео: Бенедикт Камбербэтч вступился за кинокомиксы 18:41
В Петербурге резко подорожало арендное жилье 18:39
Валерий Гергиев открывает новый фестиваль в Москве 18:20
В Ростове арестовали одного из подозреваемых по делу о перестрелке 18:15
На Ставрополье на реке обнаружили незаконную дамбу 18:14
Названа лучшая инклюзивная школа России 17:51
В Ингушетии потушили сильный пожар в здании Росгвардии 17:51
Премьер Испании назвал перезахоронение Франко шагом на пути к примирению 17:48
Москва увеличит на 30 процентов расходы столицы на здравоохранение 17:32
Тамбовский спецназ применил при штурме "живую лестницу" 17:30
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе 17:20
Приоритет проекта бюджета Москвы в здравоохранении в 2020 году - первичное звено 17:18
Подростки подожгли стелу у Вечного огня в Боровичах 17:18
В Коми нашли следы древнего "ухмыляющегося" крокодила 17:12
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
24.10.2019 19:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин посетил Станцию скорой помощи имени Пучкова

Текст: Любовь Проценко
Скорая помощь Москвы является сегодня одной из самых лучших в мире, заявил мэр Сергей Собянин, посетив Единый городской диспетчерский центр, а также отдел медицинской эвакуации станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова.

Глава города поздравил работников московской скорой помощи с ее 100-летием. Он отметил, что скорая помощь Москвы - это то, чем можно гордиться. И в самом деле - 95% москвичей считают, что скорая помощь в Москве работает хорошо. "И это, пожалуй, самый главный рекорд скорой помощи, которая побила по положительному отношению показатели других [мегаполисов]", - заявил Сергей Собянин.

Москва увеличит на 30 процентов расходы столицы на здравоохранение

Собянин напомнил, что еще несколько лет тому назад в Москве существовало несколько центров: это неотложная помощь, которая была разбросана по различным клиникам, и скорая:

- Мы приняли решение об объединении - создании Единого диспетчерского центра, который сейчас определяет, когда неотложке выйти, когда скорой помощи. И эффективность охвата больных увеличилась значительно - раза в полтора. Одновременно проводилась большая модернизация с точки зрения информатизации, оснащение новым оборудованием, новой техникой. И сегодня выстроена достаточно эффективная цепочка от приема звонка пациента, диагностики предварительной, направления неотложки или скорой помощи, доставки в больницу и оказания помощи больному.

Градоначальник также осмотрел оснащение реанимационного автомобиля с системой автоматической сердечно-легочной реанимации "АвтоПульс".

Приоритет проекта бюджета Москвы в здравоохранении в 2020 году - первичное звено

В 2019 году международная консалтинговая компания PwC провела исследование эффективности организации служб скорой помощи 15 крупных городов мира: Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Мехико, Лондона, Берлина, Сингапура, Сеула, Сан-Паулу, Рима, Гонконга, Токио, Нью-Йорка и Йоханнесбурга. Согласно исследованию, московская служба скорой помощи заняла второе место по эффективности, уступив только Берлину. По оснащенности московская скорая помощь находится на третьем месте, на первом - Берлин, на втором - Йоханнесбург. Кроме того, скорая помощь Москвы заняла второе место по количеству бригад на 100 тыс. жителей. На первом месте - Лондон.

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил про место России в Doing Business
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Российские С-400 впервые переброшены в Европу для учений