Собянин посетил Станцию скорой помощи имени Пучкова

Скорая помощь Москвы является сегодня одной из самых лучших в мире, заявил мэр Сергей Собянин, посетив Единый городской диспетчерский центр, а также отдел медицинской эвакуации станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова.

Глава города поздравил работников московской скорой помощи с ее 100-летием. Он отметил, что скорая помощь Москвы - это то, чем можно гордиться. И в самом деле - 95% москвичей считают, что скорая помощь в Москве работает хорошо. "И это, пожалуй, самый главный рекорд скорой помощи, которая побила по положительному отношению показатели других [мегаполисов]", - заявил Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что еще несколько лет тому назад в Москве существовало несколько центров: это неотложная помощь, которая была разбросана по различным клиникам, и скорая:

- Мы приняли решение об объединении - создании Единого диспетчерского центра, который сейчас определяет, когда неотложке выйти, когда скорой помощи. И эффективность охвата больных увеличилась значительно - раза в полтора. Одновременно проводилась большая модернизация с точки зрения информатизации, оснащение новым оборудованием, новой техникой. И сегодня выстроена достаточно эффективная цепочка от приема звонка пациента, диагностики предварительной, направления неотложки или скорой помощи, доставки в больницу и оказания помощи больному.

Градоначальник также осмотрел оснащение реанимационного автомобиля с системой автоматической сердечно-легочной реанимации "АвтоПульс".

В 2019 году международная консалтинговая компания PwC провела исследование эффективности организации служб скорой помощи 15 крупных городов мира: Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Мехико, Лондона, Берлина, Сингапура, Сеула, Сан-Паулу, Рима, Гонконга, Токио, Нью-Йорка и Йоханнесбурга. Согласно исследованию, московская служба скорой помощи заняла второе место по эффективности, уступив только Берлину. По оснащенности московская скорая помощь находится на третьем месте, на первом - Берлин, на втором - Йоханнесбург. Кроме того, скорая помощь Москвы заняла второе место по количеству бригад на 100 тыс. жителей. На первом месте - Лондон.