Столичный главархив рассказал об истории развития московского футбола

В Главархиве Москвы рассказали об интересных материалах, связанных с историей московского футбола. Именно там хранятся уникальные документы и фотографии с XX до начала XXI века, рассказал начальник архивного ведомства Ярослав Онопенко.

По словам Онопенко, один из самых ранних документов - прошение Комитета московской футбольной лиги о разрешении представлять Москву в этом виде спорта 1913 года. Еще одна реликвия со времен "зари" этого спорта в столице - протоколы собраний кружка футболистов "Лефортово" за 1914 год.

Есть в архиве и любопытные фотоснимки. Один из самых редких - фотография конца позапрошлого века с изображением студента Императорского Санкт-Петербургского университета Георгия Дюпперона. Именно он считается основоположником отечественного футбола и Олимпийского движения в России. Не менее интересно взглянуть и на работы советских фотокорреспондентов второй половины XX века - например, Михаила Озерского и Михаила Боташева.

Кстати, первый в России официально зарегистрированный матч состоялся в России 24 октября 1897 года. Ровно 122 года назад на плацу Первого Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге встретились команды Кружка любителей спорта КЛС и Василеостровского общества футболистов. Тогда василеостровцы выиграли со счетом 6:0.