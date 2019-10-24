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24.10.2019 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Текст: Владимир Полетаев
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже против России иностранцу Полу Уилану до 29 декабря.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданый Великобритании, находится под стражей в следственном изоляторе "Лефортово" - в тюрьме для шпионов. В суде он первым делом заявил, что его запугивали охранники СИЗО, поставив на колени. И угрожали пистолетом. На его жалобу якобы надзорное ведомство не отреагировало, поэтому он потребовал заменить на процессе прокурора. По утверждению обвиняемого, суд и прокуратура систематически игнорируют его заявления о нарушении его прав.

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Но суд отказал ему в этом. Кстати, в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что "сотрудники следственного изолятора не могли угрожать пистолетом американцу Полу Уилану, арестованному по обвинению в шпионаже, поскольку наличие любого огнестрельного оружия в режимных учреждениях исключено".

Затем обвиняемый заявил об отводе судьи на заседании по рассмотрению ходатайства следствия и продлении ему срока ареста. Судья Сергей Рябцев и на эту "просьбу" ответил отказом.

По ходатайству прокурора дальнейший процесс суд закрыл для прессы "в связи с грифом "секретно" в материалах дела. Суд удалил из зала лиц, не являющихся участниками процесса, так как, по заявлению судьи, "их присутствие может привести к разглашению тайны следствия".

Пол Уилан, который ранее проходил службу в американской морской пехоте, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание до 10 до 20 лет лишения свободы.

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Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением". Он заявлял неоднократно, что на изъятой у него флешке содержались личные сведения, а не составляющие гостайну.

Арестант готовится к судебному процессу над собой и вместе с адвокатами знакомится с материалами расследования. Как сообщалось, закончить ознакомление с секретным делом сторона защиты может уже концу года.

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