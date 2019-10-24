В ивановской больнице умер трехлетний мальчик

В Иванове умер трехлетний мальчик, которого "скорая" привезла в первую городскую клиническую больницу с симптомами кишечной инфекции.

Департамент здравоохранения Ивановской области назначил расследование после смерти прехлетнего ребенка в ГКБ №1 города Иваново 24 октября. По предварительной информации, поздно вечером 23 октября "скорая" привезла трехлетнего малыша в ОБУЗ "1-я Городская клиническая больница".

До вызова "скорой" малыш болел три дня. В больнице ребенка осмотрел дежурный врач, который принял решение о госпитализации.

- При осмотре зафиксировано состояние средней степени тяжести, поставлен диагноз "острая кишечная инфекция". В связи с обезвоживанием организма была назначена инфузионная терапия, но состояние ребенка резко ухудшилось, - пояснили в облздраве.

В течение часа медики пытались вернуть ребенка к жизни, однако их усилия оказались безуспешными.

- Выражаю соболезнования семье погибшего ребенка. Случай для лечебного учреждения беспрецедентный. Мы проведем тщательное расследование, и виновные понесут наказание, - заявил глава ивановского областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

В ведомстве уточнили, что для определения причин, которые привели к трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза.

- По результатам экспертизы и проведенных проверок виновные понесут наказание, - сообщили в облздраве.