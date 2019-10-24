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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Окончен праздник

В Подмосковье подделали элитный алкоголь на миллион рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Столичный выпуск № 241(7999)
Полноценный цех по масштабному производству контрафактного алкоголя был организован в деревне Юрово Раменского района. Предполагается, что мошенники готовили свою продукцию к предстоящим общероссийским праздникам.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что "в ходе осмотра производственного помещения оперативники обнаружили действующую полуавтоматическую линию, 45 тысяч бутылок с готовой алкогольной продукцией, более 5 тысяч пластиковых канистр с этиловым спиртом, объемом по 5 литров, 6 пластиковых емкостей по 10 кубических метров с готовой для розлива спиртосодержащей жидкостью, более 46 тысяч единиц пустой стеклотары, 280 рулонов этикеток с наименованиями различных марок водки, а также коробки с пробками. Общая стоимость алкоголя составила свыше миллиона рублей".

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки". Сесть по этой статье можно на срок до 6 лет. Если окажется, что продукция была опасна для жизни (например, спирт был метиловый), статья намного "потяжелеет".

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