В поликлиники Москвы примут на работу 500 узких специалистов

Около 500 узких специалистов выйдут на работу в столичные поликлиники. Как сообщил на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, произойдет это до конца текущего года.

- Стандарт московских поликлиник, на который мы переходим в течение трех лет, предлагает и стандарт штатного расписания, стандарт комплектации кадров. В каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов, - рассказал он. - Они берут на себя 80% и более от всего потока обращающихся. На некоторых позициях - кардиолога, невролога, эндокринолога - узких специалистов есть вакансии. Мы эти вакансии закроем, надеюсь, до конца этого года. В наших планах принять около 500 врачей.

По его словам, за последние два года количество врачей в столице увеличилось более чем на 2 тысячи.

Он также рассказал, что в этом году в Москве стартовал проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих в поликлиники города. От кандидатов на такие должности помимо высшего образования и опыта требуется пройти тестирование профессиональных знаний, оценку практических навыков и решение ситуационных задач по специальности. Только после этого можно получить оценку профессионального медицинского сообщества города и рекомендацию к трудоустройству.