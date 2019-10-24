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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вы - трезвители

В столице начали бороться с рюмочными в жилых домах
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 241(7999)
Больше половины жителей столицы высказались за закрытие рюмочных в жилых домах. Об этом "на круглом столе" в Мосгордуме, на котором обсуждался проект федерального закона "о наливайках", сообщил глава городского отделения "Молодой Гвардии" Денис Аширов.

Напомню, сейчас в регионах обсуждаются поправки в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Недавно этот нормативный акт, больше известный как "законопроект о наливайках" прошел первое чтение в Госдуме. Предполагается, что власти субъектов смогут самостоятельно вводить ограничения работы таких питейных заведений. "Проблема в том, что эти "наливайки" работают под вывесками обычных кафе, - объяснил глава комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. - А фактически они после 23.00 просто продают алкоголь на вынос". Таким образом, вокруг "наливаек" с закатом собираются и простые выпивохи, и натуральные дебоширы. Что, конечно, жителям не очень нравится.

Вокруг "наливаек" с закатом собираются и простые выпивохи, и натуральные дебоширы. Местных жителей такая ситуация не может не тревожить

С другой стороны, главное вместе с "синими" не смести с рынка обычные магазины, которые людям нужны, отметил начальник управления департамента торговли и услуг Максим Дивавин. Тот же соцопрос "Молодой Гвардии" показал: 53 процента горожан против общепита в доме, но 42 ведь - не против! Есть угроза, что закрыться могут до половины магазинов, расположенных в двух шагах от квартиры.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
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В то же время "наливаек" даже в Москве уже столько, что обстановка вокруг них действительно тревожная, признал замначальника отдела столичного ГУ МВД Борис Бандура. С начала этого года полиция выявила почти 3 тысячи нарушений правил торговли алкогольной продукцией, и эта цифра внушительная, считает представитель главка.

И каждый протокол по "наливайкам" - результат битвы с юридической казуистикой. "Привлечь продавца из "наливайки" к ответственности, разумеется, можно, - рассуждает Бандура. - Но на практике крайне затруднен. Необходимо прописать в законе понятие "продажа алкоголя на вынос". Тогда работа упростится".

3 тысячи нарушений правил торговли алкоголем выявлено в Москве в 2019 году

"Есть либеральный подход к решению проблемы: точечно преследовать нарушителей, - заявил глава комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников. - Есть подход жесткий: закрывать точки продажи алкоголя на вынос в жилых домах. Мы, как законодатели, взвесив все "за" и "против", должны определиться с одним из этих вариантов". Окончательное решение Мосгордума примет после консультаций с Торгово-промышленной палатой региона, Роспотребнадзором и бизнес-сообществом.

Власть Работа власти Регионы Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Проблема алкоголизма
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