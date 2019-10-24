В Туле подросток умер рядом со школой

В Туле следователи СКР начали проверку смерти 12-летнего школьника. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело мальчика было найдено накануне вечером рядом с центром образования № 46. По одной из версий, 12-летний школьник погиб, надышавшись газом из баллончика. В правоохранительных органах также уточнили, что школьник из благополучной семьи, не был на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося, следователями проведен осмотр места, где было найдено тело ребенка, опрашиваются очевидцы. В рамках проверки назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти подростка.