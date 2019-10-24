В Турции найден 3000-летний цилиндр с изображением небесного создания

В Турции археологи при раскопках в юго-восточной провинции Диярбакыр обнаружили 3000-летний цилиндр с рисунком и письменами, оказавшийся ассирийской печатью. Как сообщает The History Blog, артефакт был обнаружен в ходе раскопок в крепости Зерзеван. Она была построена во времена Византийской империи в IV веке. Однако найденный предмет оказался гораздо древнее. Его возраст оценен примерно в 3000 лет.

Исследователи установили, что это была печать цилиндрической формы - такой тип был распространен у ассирийцев. Подобные печати часто использовались в древнем мире для подтверждения подлинности или обозначения важности документов.

Артефакт находился на глубине около четырех метров рядом с найденным ранее подземным храмом бога Митры. Культ этого божества был весьма популярен у византийских солдат того времени.

"На печати изображена богоподобная фигура, а также древо жизни, птица и святая вода в сосуде, - говорит руководитель раскопок Айтач Коскун. - Вода была необходима, чтобы питать древо жизни. Это указывает на важность данной печати".

Кроме печати, археологи нашли в крепости многочисленные бронзовые артефакты, датируемые примерно тем же периодом, что и она. Это говорит о том, что данное место использовалось задолго до IV века, когда там была построена крепость Зерзеван.

Исследователи предполагают, что там могло существовать ассирийское поселение или военное укрепление, прежде чем данный регион перешел в подчинение Восточной Римской империи.