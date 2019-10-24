Новости

В Коми нашли следы древнего "ухмыляющегося" крокодила 17:12
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона 17:10
Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене 17:04
Опубликовано видео выгрузки комплекса "Панцирь-С" в Сербии 16:59
США наказали фирмы Панамы и Кипра за перевозку нефти из Венесуэлы на Кубу 16:49
Назван эффективный способ снизить риск инсульта 16:49
В Турции найден 3000-летний цилиндр с изображением небесного создания 16:48
За хищение данных клиентов Сбербанка задержан коллектор 16:45
В ивановской больнице умер трехлетний мальчик 16:45
Дума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Герасименко 16:43
Моралес объявил о своей победе на выборах президента Боливии 16:42
В поликлиники Москвы примут на работу 500 узких специалистов 16:41
Опыт развития белорусской таможни представлен на форуме в Москве 16:31
Путин пошутил про место России в Doing Business 16:30
В Туле подросток умер рядом со школой 16:28
Россия будет поставлять ПО на африканский рынок 16:28
В Саратовской области цементный завод сбросил нефтепродукты в Волгу 16:26
Число госпитализированных участников слета в Ярославле выросло до 27 16:26
Костин призвал Россию перестать жаловаться на нефтяную иглу 16:24
Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17 16:20
В Бангладеш 16 человек приговорены к смерти за убийство девушки 16:14
В Чувашии мужчину задержали за избиение шестилетней дочери 16:10
Видео: В Осетии камень весом 1,5 тонны скатился с горы в дом 16:08
Фронтовикам показали будущий памятник Ржевского мемориала 16:04
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
24.10.2019 16:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Турции найден 3000-летний цилиндр с изображением небесного создания

Текст: Денис Передельский
Фото: Aziz Aslan/Andalou Agency Фото: Aziz Aslan/Andalou Agency
Фото: Aziz Aslan/Andalou Agency

В Турции археологи при раскопках в юго-восточной провинции Диярбакыр обнаружили 3000-летний цилиндр с рисунком и письменами, оказавшийся ассирийской печатью. Как сообщает The History Blog, артефакт был обнаружен в ходе раскопок в крепости Зерзеван. Она была построена во времена Византийской империи в IV веке. Однако найденный предмет оказался гораздо древнее. Его возраст оценен примерно в 3000 лет.

Фото: iStock
Установлена причина смерти Александра Македонского

Исследователи установили, что это была печать цилиндрической формы - такой тип был распространен у ассирийцев. Подобные печати часто использовались в древнем мире для подтверждения подлинности или обозначения важности документов.

Артефакт находился на глубине около четырех метров рядом с найденным ранее подземным храмом бога Митры. Культ этого божества был весьма популярен у византийских солдат того времени.

"На печати изображена богоподобная фигура, а также древо жизни, птица и святая вода в сосуде, - говорит руководитель раскопок Айтач Коскун. - Вода была необходима, чтобы питать древо жизни. Это указывает на важность данной печати".

Кроме печати, археологи нашли в крепости многочисленные бронзовые артефакты, датируемые примерно тем же периодом, что и она. Это говорит о том, что данное место использовалось задолго до IV века, когда там была построена крепость Зерзеван.

Исследователи предполагают, что там могло существовать ассирийское поселение или военное укрепление, прежде чем данный регион перешел в подчинение Восточной Римской империи.

В КЧР археологи раскрыли тайну древнего кургана у села Важное
В затерянном городе найден троянский объект
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Турция Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил про место России в Doing Business
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов