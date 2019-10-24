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24.10.2019 20:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выставка о дарственных надписях на книгах из фондов ГПИБ идет в Москве

Текст: Мария Воронова
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
"Драгоценные строки: Дарственные надписи на книгах из фондов ГПИБ", Государственная публичная историческая библиотека, Москва, до 28 октября.
Выставка, на которой представлены малоизвестные автографы наших великих соотечественников, проходит в зале ГПИБ "Под сводами".. Фото: Предоставлено Государственной публичной исторической библиотекой России Выставка, на которой представлены малоизвестные автографы наших великих соотечественников, проходит в зале ГПИБ "Под сводами".. Фото: Предоставлено Государственной публичной исторической библиотекой России
Выставка, на которой представлены малоизвестные автографы наших великих соотечественников, проходит в зале ГПИБ "Под сводами".. Фото: Предоставлено Государственной публичной исторической библиотекой России

Невозможно не романтизировать эпоху XIX-XX веков: это и череда географических исследований, и совершенно особенный Серебряный век в литературе, и научные открытия, во многом определившие развитие науки, и период кардинальных политических преобразований. Об истории государства, пережившего и взлеты, и падения, рассказывают не только официальные документы, но и записи выдающихся людей, которые сами творили историю. Однако не только их дневники или мемуары становятся ценным артефактом. Не стоит недооценивать значение автографов, которые авторы оставляли на экземплярах книг, адресованных друзьям и членам семьи.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Собрать эти уникальные издания в одной коллекции непросто. Выставка "Драгоценные строки: Дарственные надписи на книгах из фондов ГПИБ", на которой представлены малоизвестные автографы наших соотечественников - писателей, мореплавателей, венценосных особ и государственных деятелей, - проходит в зале "Под сводами". Большинство дарственных надписей, представленных на выставке, сделано на редких и особых экземплярах книг, ранее украшавших частные библиотеки дореволюционной России, - библиофилов Николая Дурова, Павла Щапова, Петра Щукина. К слову, многие из изданий выставляются впервые с 1935 года.

Экспозицию открывают дарственные надписи князя Владимира Одоевского, поэта-партизана и героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, "рыцаря-монаха" Владимира Соловьева и профессора Ивана Цветаева, адресованные членам их семей. Кроме того, на выставке можно детально изучить автографы, обращенные к "любезным друзьям" и "товарищам детства" Антона Дельвига, Василия Жуковского, Тараса Шевченко, Антона Чехова, или познакомиться с автографами поэтов и писателей Серебряного века, среди которых - Иннокентий Анненский, Андрей Белый, Иван Бунин, Владимир Маяковский.

В экспозиции представлена, например, и дарственная надпись Ивана Федоровича Крузенштерна, того самого, что "Человек и пароход". Она выведена на свободном листе форзаца первой части издания "Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах: По повелению Е. И. В. Александра Перваго на кораблях "Надежде" и "Неве" под начальством флота капитан-лейтенанта, ныне капитана втораго ранга, Крузенштерна, Государственнаго Адмиралтейскаго Департамента и Императорской Академии наук члена". Автограф адресован графу Румянцеву, поддержавшему проект первого кругосветного плавания Крузенштерна: "Его Сиятельству / Г-ну Государственному Канцлеру и / Кавалеру / Графу Николаю Петровичу / Румянцову / приносится от сочинетеля / в знак высокопочитания".

Кроме того, посетители смогут больше узнать о любимых авторах благодаря воспроизведениям из трудов известных графологов начала ХХ века, а также поупражняться в решении литературного кроссворда, посвященного героям выставки.

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