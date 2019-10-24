Младенец умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

Министерство здравоохранения Камчатского края проводит служебную проверку по факту смерти ребенка на борту самолета.

Трагедия произошла 9 октября. Трехмесячный мальчик скончался по пути из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Он родился недоношенным, с пороком сердца. Требовалась срочная операция, которую решили провести Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Ребенка в сопровождении врачей повезли с Камчатки обычным пассажирским рейсом. По пути у него случилось три сердечных приступа, последний из которых стал фатальным. Кончились лекарства и кислород. Принесенный стюардессами большой балон кислорода не подошел к маске младенца. За 20 минут до посадки мальчик умер.

Его мать написала заявление в минздрав Камчатки.

- Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск, - приводятся на сайте слова министра здравоохранения края Елены Сорокиной.

По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.