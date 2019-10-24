СК начал проверку гибели младенца в самолете, летевшем в Хабаровск

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту гибели ребенка на борту самолета, летевшего в Хабаровск.

Напомним, ЧП произошло 9 октября. Трехмесячный мальчик скончался по пути из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Малыш родился недоношенным, с пороком сердца. Требовалась срочная операция, которую решили провести Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Ребенка в сопровождении врачей повезли с Камчатки обычным пассажирским рейсом. По пути у него случилось три сердечных приступа, последний из которых стал фатальным. Кончились лекарства и кислород. Принесенный стюардессами большой баллон кислорода не подошел к маске младенца. За 20 минут до посадки мальчик умер.

"Незамедлительно был проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, опрошены очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба ДВСУТ СК РФ.