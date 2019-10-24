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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Разрулит медиатор

В порядок досудебного урегулирования споров внесли изменения
Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 240(7998)
В целый ряд законодательных актов РФ 26 октября вступают в силу поправки, направленные на совершенствование примирительных процедур. Все они касаются сравнительно нового для России механизма - медиации.

- Закон о медиации, принятый в 2010 году, является новеллой в российском законодательстве, и в нем впервые было определено, что возможна альтернативная процедура досудебного урегулирования споров, - напоминает председатель Союза медиаторов Дальнего Востока и Забайкалья Владимир Шихалев. - Медиация - это переговоры между конфликтующими сторонами при активном участии нейтрального третьего лица - медиатора, посредника, не имеющего права ни выносить, ни навязывать сторонам обязательное для них решение.

Фото: iStock
Практика судебного примирения заработает в России

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, медиация может применяться к спорам, возникающим из гражданских, административных, трудовых, семейных и иных публичных правоотношений.

- И она важна для бизнеса, - добавляет кандидат юридических наук Вадим Аболонин. - Осуществление предпринимательской деятельности неразрывно связано с конфликтами. Столкновения интересов предпринимателей, потребителей производимых ими товаров и услуг, а также государства приводят к возникновению самых различных споров, большинство из которых разрешается в рамках системы государственных судов.

Как отмечает медиатор НП "Лига медиаторов Поволжья" Олег Маврин, очень острый характер носят земельные споры, всегда болезненны разбирательства между учредителями.

Медиация для бизнеса и в бизнесе имеет особенности. Эмоциональный градус в ходе разбирательства обычно сравнительно незначительный, зато ярче выражен материальный интерес. Бизнес предъявляет более высокие требования к конфиденциальности и срокам проведения процедуры.

- Судья всегда принимает решение в пользу одной из сторон, а дела могут рассматриваться годами, - подчеркивает Владимир Шихалев. - Медиатор при использовании процедуры досудебного примирения помогает найти компромиссное решение, которое устроит обе конфликтующие стороны. И после заключения мирового соглашения предприниматели продолжают взаимодействовать.

Фото: iStock
Планируется создать сеть центров медиации для подростков

На Дальнем Востоке работают около ста профессиональных медиаторов. В Хабаровске создано некоммерческое партнерство "Союз медиаторов Дальнего Востока и Забайкалья" с департаментами в Сахалинской, Еврейской автономной и Амурской областях, Приморском, Камчатском и Забайкальском краях. Его подразделения есть в Крыму и Санкт-Петербурге. Кроме того, во Владивостоке действует Ассоциация медиаторов и посредников АТР, в Южно-Сахалинске - НП "Лига медиаторов", в Якутске - Центр медиации при Торгово-промышленной палате Республики Саха.

Их возможности для применения примирительных процедур на различных стадиях судебного процесса расширятся благодаря поправкам, внесенным в законодательство. Например, вводится новый институт альтернативного разрешения спора - судебные примирители, ими могут стать судьи в отставке. Медиативное соглашение теперь можно "удостоверить" у нотариуса, и оно имеет статус исполнительного документа. А само примирение при содействии медиатора может произойти на любой стадии судебного разбирательства по делу.

- Предлагаемая система позволит сторонам с большей эффективностью приходить к взаимоприемлемому урегулированию споров, что положительно скажется не только на оптимизации судебной нагрузки, но в первую очередь на снижении конфликтности, укреплении социальных и деловых связей, развитии партнерских отношений и повышении правосознания граждан, - считает Павел Крашенинников.

Прямая речь

Цисана Шамликашвили, президент Центра медиации и права:

- Представители бизнеса постепенно проявляют все большую заинтересованность в медиации. Это естественно, ведь она дает им возможность снизить зависимость от коррупционных тягот, все еще являющихся одним из главных препятствий развития свободного предпринимательства в нашей стране. Те, кто стремится вести бизнес цивилизованно, будут все чаще прибегать к помощи этого института. Вместе с тем медиация позволяет найти реальные решения в комплексных спорах, ориентированных на реальные интересы сторон. Одновременно она дает гибкость и минимизацию репутационных рисков. Бизнес видит в медиации не только способ разрешения споров, но и эффективный механизм их предупреждения.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Бизнес Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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