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24.10.2019 03:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В сторожке на Морском кладбище Владивостока нашли тела трех человек

Текст: Ольга Журман

В ночь на 24 октября на Морском кладбище Владивостока сгорело бытовое помещение. При тушении на месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Фото: iStock
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Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в в 2:42 по местному времени. Горело бытовое помещение на первом этаже двухэтажного строения.

В 3:19 пожар был полностью ликвидирован на общей площади пять квадратных метров. Тела погибших передали врачам скорой медицинской помощи. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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