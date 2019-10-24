Центр биохимических технологий ИЭМЗ - по-своему уникальное подразделение "Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав "АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Он единственный в стране в полном объеме владеет технологией биохимической очистки сточных вод. Сотрудники центра могут реализовать проекты любого уровня сложности, что неоднократно было доказано на практике.

В этом году центр отмечает юбилей - 20 лет со дня основания. Уже в далеком 2000 году в дочернем ЗАО "Материалы микроэлектроники" (теперь это "Чистые технологии") было создано подразделение "Тех-Проект". Именно оно в дальнейшем получило №083 и стало Центром по разработке проектов водоочистки для промышленных предприятий. Начиналось же все со стула в углу комнаты, который Фанил Зиятдинов, руководивший тогда ЗАО "Материалы микроэлектроники", а ныне генеральный директор АО "ИЭМЗ "Купол", предоставил создателю нового подразделения Юрию Ковязину.

- Я пришел к Фанилу Газисовичу и сказал, что есть идея - делать проекты по биохимической очистке сточных вод. Он ответил: "Денег тебе я дать не могу. Сможешь развернуться самостоятельно - молодец, развивайся и зарабатывай", - вспоминает Юрий Ковязин.

Перспективная технология была найдена во время очередной командировки в Екатеринбург. Там одна из фирм представляла биохимическую очистку сточных вод от тяжелых металлов. Уникальность предложения состояла в том, что в России о нем практически никто не знал и, соответственно, не использовал. Суть технологии - в использовании не традиционных химических реагентов, а специализированных бактерий - сульфатредукторов. Микроорганизмы производят сероводород, который реагирует с металлами, и образуют нерастворимые соединения, которые в виде осадка удаляются из сточной воды. Эта технология обещала устойчивый результат в самых сложных условиях и низкую стоимость в эксплуатации. Разработчику технологии развивать данное направление было сложно, так как в ней работали химики, но не было технологов и конструкторов. Это значило, что у ижевчан есть шанс выйти на рынок с уникальным предложением, и Юрий Ковязин решил его использовать. Начал он с подбора людей в команду, то есть практически с нуля.

- Мы подняли всю эту технологию самостоятельно. Искали людей, высококлассных специалистов. Первыми разработчиками и костяком проекта были ведущий технолог Ольга Ковязина, главный инженер проекта Владимир Шилкин, ведущие конструкторы Валерий Климов и Анатолий Политов, биохимик Светлана Ушнурцева и молодой конструктор Александр Решетов.

В итоге новое направление стал продвигать коллектив из шести человек. Первой пробой пера стал проект очистных сооружения для "Купола", который без замечаний прошел государственную экспертизу. А первым реализованным проектом стали очистные сооружения Балезинского спиртзавода, принятые в эксплуатацию государственной комиссией Удмуртской Республики в 2002 году. Затем была работа для производства офтальмологической оптики в городе Снежинске Челябинской области, крупный заказ для Ижевского автомобильного завода. В 2007 году команде "Тех-Проекта" предложили войти в состав Научно-инновационного центра № 83 (в 2018 преобразован в Центр биохимических технологий). В 2010 году новое подразделение "Купола" смогло решить сложную задачу, связанную с разработкой очистных для гальванического производства московского ФГУП "НИИ "Полюс". Здесь нужно было вписать оборудование в узкое пространство старых производственных корпусов, что и было с успехом сделано.

В 2012 году сотрудники подразделения № 83 выиграли тендер на строительство очистных сооружений для судоремонтного завода "Нерпа" в городе Снежногорске под Мурманском. Здесь конкурентом ижевского предприятия была одна из московских фирм. Она обещала выполнить требуемые работы за цену, которая была на порядок ниже, чем запросил "Купол". Однако ижевчанам удалось убедить заказчика в том, что проект конкурентов не сможет в предлагаемых условиях дать нужный результат - обеспечить качество очистки стоков для сброса в водоем высшей рыбохозяйственной категории. В итоге очистные для "Нерпы" были сделаны по купольским "лекалам" и специальная комиссия приняла их без замечаний.

- У нас был очень маленький коллектив, но мы делали огромные проекты. Ведь это была сплоченная команда высококлассных специалистов. Только благодаря этому нам удавалось достичь таких серьезных результатов, - говорит Юрий Ковязин.

В настоящее время заводской Центр биохимических технологий делает проект для ПАО НПО "Стрела", входящего в концерн "ВКО "Алмаз-Антей". Работа должна быть закончена в конце следующего года. Монтаж очистных, соответственно, начнется не раньше 2021 года. По мнению директора центра Сергея Семанина, интерес к предлагаемой "Куполом" технологии будет только расти, несмотря на консерватизм производственников.

- Мы видим, что экологическое законодательство меняется, и оно, очевидно, движется в сторону ужесточения. Требования к сбросу повышаются. Плата за негативное воздействие на окружающую среду растет из года в год. Мы чувствуем, что государство целенаправленно воздействует на предприятия с целью убедить их в необходимости привести в порядок очистные сооружения. И здесь предполагаемый масштаб работ огромный. По данным, полученным от департамента развития гражданской продукции концерна ВКО "Алмаз-Антей", только на предприятиях концерна общий объем реконструкций очистных сооружений может составить около 500 миллионов рублей в год, - отметил Сергей Семанин.

В настоящее время "Купол" - единственное в стране предприятие, которое в полной мере владеет технологией биохимической очистки промышленных стоков. В этой связи у ИЭМЗ есть шанс прочно закрепить за собой этот сектор рынка. Работа в данном направлении - еще один шаг в сторону диверсификации производства, укрепления конкурентоспособности предприятия и роста экономических показателей.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"