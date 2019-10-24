ИЭМЗ "Купол" отгрузил вентиляционное оборудование в срок

30 сентября отгружена партия изделий устройств перекрытия вентиляционных каналов (УПВК) для Ленинградской атомной станции. Таким образом завод завершил контракт на поставку вентиляционного оборудования, производство которого осуществляется на предприятии в рамках программы диверсификации.
В соответствии с контрактом в общей сложности с июня по сентябрь этого года на заводе "Купол" произведено 270 единиц УПВК. Все оборудование отгружено в срок и с соблюдением отраслевых требований по качеству.
Напомним, что устройства перекрытия вентиляционных каналов обеспечивают безопасную эксплуатацию инфраструктуры атомных станций. УПВК являются основным продуктом, который ИЭМЗ "Купол" освоил в интересах энергетического машиностроения. Они серийно производятся на предприятии с 2005 года. Ими оснащены 90 процентов АЭС, построенных и реконструированных за это время в России, в том числе и первый энергоблок ЛАЭС-2 (более 200 изделий УПВК); реализован ряд зарубежных проектов: АЭС в Бушере (Иран, 2005 год), АЭС "Куданкулам" (Индия, 2008 год), Белорусская АЭС (2017 год). Поставки оборудования для АЭС предприятие осуществляет по контрактам с компаниями "Росэнергоатом", "Атомстройэкспорт".
За более чем 10 лет работы в интересах атомной отрасли "Купол" не имеет претензий по качеству или срокам поставок. Это хороший пример диверсификации, актуальности оборонных технологий и компетенций в гражданских отраслях с высокими требованиями.
Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"