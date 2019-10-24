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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гражданское производство

ИЭМЗ "Купол" отгрузил вентиляционное оборудование в срок
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Ижевский электромеханический завод "Купол" выполнил обязательства по контракту на поставку вентиляционного оборудования для Ленинградской атомной станции.
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

30 сентября отгружена партия изделий устройств перекрытия вентиляционных каналов (УПВК) для Ленинградской атомной станции. Таким образом завод завершил контракт на поставку вентиляционного оборудования, производство которого осуществляется на предприятии в рамках программы диверсификации.

Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
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В соответствии с контрактом в общей сложности с июня по сентябрь этого года на заводе "Купол" произведено 270 единиц УПВК. Все оборудование отгружено в срок и с соблюдением отраслевых требований по качеству.

Напомним, что устройства перекрытия вентиляционных каналов обеспечивают безопасную эксплуатацию инфраструктуры атомных станций. УПВК являются основным продуктом, который ИЭМЗ "Купол" освоил в интересах энергетического машиностроения. Они серийно производятся на предприятии с 2005 года. Ими оснащены 90 процентов АЭС, построенных и реконструированных за это время в России, в том числе и первый энергоблок ЛАЭС-2 (более 200 изделий УПВК); реализован ряд зарубежных проектов: АЭС в Бушере (Иран, 2005 год), АЭС "Куданкулам" (Индия, 2008 год), Белорусская АЭС (2017 год). Поставки оборудования для АЭС предприятие осуществляет по контрактам с компаниями "Росэнергоатом", "Атомстройэкспорт".

За более чем 10 лет работы в интересах атомной отрасли "Купол" не имеет претензий по качеству или срокам поставок. Это хороший пример диверсификации, актуальности оборонных технологий и компетенций в гражданских отраслях с высокими требованиями.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

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