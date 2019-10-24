Немецкий бизнес привлекли возможности инвестирования в Самарской области

Правительство Самарской области и Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) подписали соглашение о сотрудничестве. Представители ВТП сейчас находятся в Самарской области с официальным визитом, чтобы наметить перспективные направления взаимодействия немецкого бизнеса и региона.

Взаимоотношения с немецкими предприятиями у Самарской области начали складываться еще более 20 лет назад. Бизнесмены из Германии одними из первых среди иностранных инвесторов стали приезжать в Самарскую область и открывать совместные производства.

На территории региона создано и работает немало компаний с участием немецкого капитала - например, Siemens, Bosch, Knauf. Ряд компаний запустили свои производства в ОЭЗ "Тольятти" (Мубеа, Эдша). А 25 октября немецкая транснациональная химическая компания Linde AG, которая является одним из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения, в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" откроет в Самаре свой головной офис по Приволжскому федеральному округу.

Поэтому сегодня Германия - один из ведущих торгово-экономических партнеров Самарской области. По объему внешнеторгового оборота она занимает третье место среди стран, которые являются торговыми партнерами губернии. В 2018 году внешнеторговый оборот Самарской области с Германией составил 578 миллиона долларов. Также Германия входит в первую десятку государств по объему экспорта товаров из региона и стабильно лидирует показателю импорта.

Из Самарской области в Германию экспортируется минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, а также пластмассы и изделия из них, алюминий, удобрения. Импортируется промышленное оборудование, электрические машины и оборудование, пластмассы, органические химические соединения, транспортные средства.

- Германия традиционно является нашим приоритетным партнером и в сфере торговли, и в сфере инвестиций, - отметил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - В регионе уже сегодня работает большое количество немецких компаний, имеющих хорошую историю успеха именно на самарской земле. Подписание соглашения с такой авторитетной организацией как Российско-Германская внешнеторговая палата позволит значительно усилить наше дальнейшее взаимодействие. Благодаря деятельности палаты еще больше немецких компаний смогут посетить наш регион, а мы предоставим дополнительные возможности для ведения бизнеса на территории Самарской области.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел для иностранных гостей презентацию инвестиционного потенциала региона.

- С 2018 года в Самарской области растет объем внебюджетных инвестиций, в том числе за счет реализации бизнес-проектов иностранных компаний, - отметил министр. - Существенную роль в этом играют оказываемые в регионе всесторонние меры поддержки бизнеса и созданная правительством уникальная благоприятная инвестиционная среда.

В свою очередь, исполнительный директор Российско-Германской ВТП Кристиан Хартен подчеркнул, что Самарская область - перспективный и интересный для инвесторов регион.

- Здесь много компаний, которые имеют немецкие корни, они очень успешно работают. Мы знаем, что они здесь получают хорошую поддержку от государственных структур. Все вместе, мы считаем, очень удачно и полезно для развития сотрудничества, - сказал Хартен.

Отметим, что в Самарской области для работы с инвесторами создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" налаживает взаимодействие бизнеса и власти и сопровождает инвестиционные проекты на всех этапах их реализации.