В Нижнем Новгороде отменили решение о перелетах депутатов бизнес-классом

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов запретил компенсировать из бюджета перелеты депутатов бизнес-классом.

Он наложил вето на соответствующее решение депутатов городской думы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как писала "РГ" "ранее, 23 октября, нижегородские депутаты сами себе одобрили возмещение за счет бюджета перелетов в бизнес-классе и поездок в вагонах СВ.

- Вчерашнее решение городской думы не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города. Поэтому я накладываю вето на данное решение и уже дал рекомендацию председателю городской думы провести служебную проверку в отношении ответственных за разработку такого решения сотрудников думы и внести изменения в работу аппарата гордумы, чтобы избежать подобных случаев в будущем, - заявил Владимир Панов.