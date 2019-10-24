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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В борьбе за звание лучших

Технолог ИЭМЗ "Купол" вошел в топ-3 лучших инженеров России
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
В середине сентября в Тюменской области при поддержке министерства промышленности и торговли России прошел шестой всероссийский конкурс "Топ-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли". Это самое масштабное соревнование в сфере конструирования, инженерной графики и написания управляющих программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ), которое проходит в режиме реального времени на единой технологической площадке.
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

Уже не первый год в этом престижном мероприятии принимают участие специалисты Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Для предприятия это не просто опыт - это возможность стать лидерами глобального развития страны, способность создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную мощную производственную базу. Последние годы качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что важно, основой для его технологической, экономической независимости.

Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
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На всероссийский конкурс от управления главного технолога завода было заявлено четыре человека. Двое из них впервые принимали участие в "Топ-100 лучших". За плечами других уже был успешный опыт. В их числе технолог Антон Тронин. Три года он работает на "Куполе", при этом имеет уже 12-летний стаж по профессии инструментального производства. Антон Тронин не просто технолог, он пишем программы для станков с ЧПУ и тем самым является связующим звеном между технологом и оператором на станке. Сейчас специализируется на деталях проекта ТВГ и гражданской продукции.

- Чтобы заявиться на конкурс, нужно, прежде всего, желание. Для меня это уже третье участие. Впервые я состязался в Ульяновске в авиационном направлении. Тогда занял четвертое место. Через год стартовал в Тюмени в нефтегазовой отрасли и принес второй результат. Сейчас - третье место, но я не отчаиваюсь. Позади меня 97 лучших специалистов России, а я в тройке призеров. Считаю, что в нынешнем соревновании мне немного не хватило опыта. Конкурс длился в течение двух дней. 12 регионов состязались за звание лучших. Нам выдали 3D виртуальную модель. Задача состояла в том, чтобы за шесть часов создать ее из заготовки, то есть сделать виртуальную обработку. В последующем получается машинный код, который передается на токарно-фрезерный обрабатывающий центр и там уже производится деталь. На предприятии мы специализируемся на трехмерной обработке. На конкурсе же задача ставилась написать программу для пятикоординатной обработки. Поэтому, ввиду недостаточности опыта, мною были допущены некоторые неточности. Значит, есть куда стремиться. Главное, что моя работа мне нравится. А когда дело по душе, всегда стараешься совершенствоваться. Сейчас, оглядываясь назад, на годы учебы в Ижевском государтсвенном техническом университете на факультете технологии машиностроения, я понимаю, что сделал правильный выбор на своем жизненном пути. У нас в те годы был курс обработки, и так он меня заинтересовал, что я сразу решил: буду дальше двигаться в этом направлении, - рассказал Тронин. 

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

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