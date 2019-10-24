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24.10.2019 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Треснувшую нижегородскую новостройку построили с нарушениями

Текст: Антон Дерябин

Борская городская прокуратура на основании информации из СМИ (о доме писала и "Российская газета") провела проверку жилого дома 41 на улице Московская в жилом районе Боталово-4 Нижегородской области.

Нижегородцы вышли на защиту дома, где жил легендарный конструктор

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, было установлено, что некоторые строительные работы выполнены застройщиком с отступлением от проектной документации.

У дома, которому только несколько лет, есть множество трещин, как в фундаменте, так и в стенах. В одной из квартир имеется сквозная щель.

В отношении застройщика организована процессуальная проверка, в местную администрацию внесено представление в связи с тем, что она не приняла всех необходимых мер, чтобы заставить застройщика устранить дефекты.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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