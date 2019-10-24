Треснувшую нижегородскую новостройку построили с нарушениями

Борская городская прокуратура на основании информации из СМИ (о доме писала и "Российская газета") провела проверку жилого дома 41 на улице Московская в жилом районе Боталово-4 Нижегородской области.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, было установлено, что некоторые строительные работы выполнены застройщиком с отступлением от проектной документации.

У дома, которому только несколько лет, есть множество трещин, как в фундаменте, так и в стенах. В одной из квартир имеется сквозная щель.

В отношении застройщика организована процессуальная проверка, в местную администрацию внесено представление в связи с тем, что она не приняла всех необходимых мер, чтобы заставить застройщика устранить дефекты.