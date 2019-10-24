В Чувашии мужчину задержали за избиение шестилетней дочери

Правоохранительные органы задержали 33-летнего жителя Чебоксар за систематическое избиение шестилетней дочери. По версии следствия, мужчина, находясь дома, периодически наносил побои девочке ремнем от дамской сумки. Происходило это с 5 по 14 октября.

17 октября в полицию от соседей поступило сообщение, что он снова бьет дочь. На следующий день девочку доставили из отделения полиции бригадой "03" в Республиканскую детскую клиническую больницу. Как сообщает Минздрав Чувашии, "с множественными поверхностными травмами и ушибами мягких тканей головы, туловища, конечностей". Медики ее осмотрели и перевели в отделение травматологии и ортопедии. В настоящее время состояние девочки оценивается специалистами как средней степени тяжести с самочувствием ближе к удовлетворительному.

Полиция сначала возбудила в отношении в отношении чебоксарца, не имеющего постоянного места работы, административное дело, а затем уголовное - по признакам преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Сейчас расследование ведется следственным управлением СК России по Чувашии.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи, кроме того, собираются инициировать вопрос о лишении мужчины родительских прав. Также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов опеки, соцзащиты и других учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.