В Ижевске впервые прошел день "Тора"

День "Тора" пополнил повестку всероссийского совещания "Новые кадры ОПК" на базе Ижевского государственного университета (ИжГТУ) имени Михаила Калашникова и заложил новый формат непосредственного диалога между "кадрами" и "ОПК", то есть в данном случае между заводом "Купол" - производителем ЗРК "Тор", и студентами технического вуза - потенциальными работниками предприятия.

День "Тора" собрал на одной площадке в "купольской" аудитории ИжГТУ более трехсот студентов, связывающих свое будущее с промышленным комплексом Ижевска, и представителей ИЭМЗ "Купол": производственников, кадровиков, руководителей совета молодых специалистов. Цель - в концентрированном виде донести до студентов информацию о возможностях личностного и карьерного роста, которое дает молодежи партнерство вуза и завода.

- Прежде всего, мы хотели сказать студентам: на "Купол" можно и нужно прийти не завтра, не после получения диплома, а прямо сегодня. Трудоустройство учащихся 3-4 курсов, которые потом взрослеют вместе со своими темами и проектами - норма для нас. Несколько лет назад, когда генеральный директор завода Фанил Зиятдинов принял решение о необходимости сформировать на "Куполе" собственный институт разработчиков, именно из студентов был создан научно-технический отдел. Сейчас он занимается модернизацией ЗРК "Тор" и разработкой его новых модификаций. Это самый молодой отдел на заводе: 37 человек в возрасте до 35 лет, в том числе четыре аспиранта и два кандидата наук. В целом на заводе 21 аспирант, три соискателя, 23 кандидата наук, один доктор наук, и этот научно-технический задел мы создаем в партнерстве с вузовской системой России, в том числе с ИжГТУ, - прокомментировала руководитель управления по персоналу ИЭМЗ "Купол" Светлана Ровенская.

Сотрудничество ИЭМЗ "Купол" и ИжГТУ имени Михаила Калашникова исчисляется десятилетиями, в том числе последние 10 лет в рамках государственного плана подготовки кадров для предприятий ОПК (целевое обучение). Только в данный момент по направлениям от предприятия в ведущем техническом вузе региона обучаются более 200 целевиков. Всего же в составе восмитысячного коллектива завода трудится 2000 человек с дипломами ИжГТУ, причем каждый четвертый из них - руководитель. "Бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации, базовая заводская кафедра, где идет обучение и переобучение действующих специалистов - все это "Купол", - подчеркнул на пленарном заседании совещания "Новые кадры ОПК" ректор ИжГТУ имени Калашникова Валерий Грахов.

Совещание было посвящено вопросам стратегического взаимодействия вузовской системы с оборонно-промышленным комплексом страны. Вузам необходимо знать о потребностях предприятий в специалистах на несколько лет вперед, а предприятиям, соответственно, иметь четкие планы развития, которые должны базироваться не только на цифрах гособоронзаказа, но и на развитии гражданских направлений. Не случайно совещание "Новые кадры ОПК", как и сентябрьский Форум оружейников-2019, были посвящены вопросам диверсификации оборонных производств. В ИжГТУ прошли выставки научно-технических достижений и защита молодежных инновационных проектов. По итогам диплом за инновации получил инженер-конструктор ИЭМЗ "Купол" Владимир Селиверстов, представивший проект нового промывочно-предохранительного клапана для погружных нефтедобывающих насосов - это одна из перспективных гражданских товарных групп предприятия.

Интересно, что продвижение этой новой разработки конструкторов "Купола" началось в феврале 2019 года, с заводской научно-практической конференции, нацеленной на выявление точек роста и защиту научно-технических проектов, в которых участвует молодежь. За прошедшие с этого момента несколько месяцев на изобретение получен патент, а клапан, который значительно повышает надежность нефтедобывающего оборудования "Купола" и кратно снижает издержки в эксплуатации, отмечен уже на российском уровне.

Чтобы успешно реализовать заявленные проекты и создать новые научно-технические заделы на будущее, "Купол" учреждает грантовый фонд. Об этом было объявлено на совещании "Новые кадры ОПК".

- Со следующего года гранты от "Купола" смогут получать молодые специалисты предприятия, студенты ИжГТУ и других вузов - наших партнеров, а также молодые ученые, готовые предлагать идеи и проекты по актуальным для предприятии темам в области производства спецтехники и гражданской продукции, - рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу ИЭМЗ "Купол" Игорь Краснов.

Он также отметил, что в планах завода - развить заявленный на совещании в Ижевске формат "Дня "Тора" как профориентационного мероприятия, доработать его и реализовать на базе подшефных "купольских" школ и вузов-партнеров, а в перспективе - адаптировать и для более широкой аудитории.

- "Тор" - один наиболее сильных российских и даже международных брендов, ассоциирующийся с безопасностью и защитой. Для жителей Ижевска и Удмуртии - это хороший повод гордиться нашей промышленностью и наукой. Это также интересная, притягательная тема, которая может объединить людей, увлеченных научно-техническим творчеством, представителей патриотических движений, организаторов конкурсов профмастерства по десяткам специальностей. Думаю, все эти смыслы могут обогатить формат "Дня "Тора" - и в таком случае он имеет все шансы стать еще одним узнаваемым событием, отражающим историческую, промышленную, оборонную специализацию нашего предприятия и города Ижевска, - подчеркнул Игорь Краснов.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"