В Мордовии уровень газификации достиг 97,6 процента

В Мордовии уровень газификации на начало текущего года достиг 97,6 процента, а в сельской местности - 83,8 процента. Для сравнения - среднероссийские показатели составляют 68,6 и 59,4 процента соответственно.

На встрече отмечалось, что работа по газификации сел Мордовии будет продолжена. Фото: ПАО "Газпром"

Такие цифры прозвучали на встрече главы РМ Владимира Волкова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

Как сообщила пресс-служба главы региона, на сегодня "Газпром" завершил проектирование и ведет подготовку к строительству газопроводов еще в девять сел. В этом списке: деревня Суподеевка Ардатовского района, поселок Зубово-Полянский лесоучасток и село Крюковка Зубово-Полянского района, поселок Белотроицкий Лямбирского района, деревня Васильевка, села Козловка и Старая Карачиха Ромодановского района, а также села Павловка и Полянки Темниковского района.

Алексей Миллер и Владимир Волков положительно оценили реализацию "дорожной карты" по расширению использования высокотехнологичной - в том числе импортозамещающей - продукции предприятий Мордовии в интересах "Газпрома". За последние несколько лет объем закупок оборудования значительно вырос.

Кстати

В развитие газификации Мордовии в 2002-2018 годах "Газпром" инвестировал 850 миллионов рублей. Благодаря этому построено 12 межпоселковых газопроводов. В рамках программы "Газпром - детям" на территории республики созданы многофункциональные спортивные площадки. Компания участвовала в финансировании строительства Дворца водных видов спорта и крытого футбольного манежа в Саранске.