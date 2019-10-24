В Мордовии уровень газификации достиг 97,6 процента

Такие цифры прозвучали на встрече главы РМ Владимира Волкова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.
Как сообщила пресс-служба главы региона, на сегодня "Газпром" завершил проектирование и ведет подготовку к строительству газопроводов еще в девять сел. В этом списке: деревня Суподеевка Ардатовского района, поселок Зубово-Полянский лесоучасток и село Крюковка Зубово-Полянского района, поселок Белотроицкий Лямбирского района, деревня Васильевка, села Козловка и Старая Карачиха Ромодановского района, а также села Павловка и Полянки Темниковского района.
Алексей Миллер и Владимир Волков положительно оценили реализацию "дорожной карты" по расширению использования высокотехнологичной - в том числе импортозамещающей - продукции предприятий Мордовии в интересах "Газпрома". За последние несколько лет объем закупок оборудования значительно вырос.
Кстати
В развитие газификации Мордовии в 2002-2018 годах "Газпром" инвестировал 850 миллионов рублей. Благодаря этому построено 12 межпоселковых газопроводов. В рамках программы "Газпром - детям" на территории республики созданы многофункциональные спортивные площадки. Компания участвовала в финансировании строительства Дворца водных видов спорта и крытого футбольного манежа в Саранске.